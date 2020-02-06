美国防部称美海军已装备低当量核武器

人民网华盛顿2月5日电（记者 李志伟）美国国防部4日说，美国海军已装备携带低当量核弹头的潜射弹道导弹。批评人士称，这一武器是“通往核灾难的大门”，只会“让世界变得不安全”。

美国国防部当天在一份声明中说，美国海军已在潜射弹道导弹上配备W76-2低当量核弹头。声明称此举增强了美国的威慑力，体现了美国对“延伸威慑”的承诺，并向潜在对手表明有限的核部署没有任何优势。声明特别指出了俄罗斯与伊朗。

此前，美国科学家联合会网站报道说，W76-2核弹头的爆炸当量约为5000吨。美海军“田纳西”号战略核潜艇上少部分“三叉戟”潜射弹道导弹已配备W76-2低当量核弹头。

《纽约时报》报道说，批评人士认为这一武器“让世界变得不安全”，这为美国决策者在冲突中使用核武器提供了新的选择，“可能会让战争升级为全面核战争”。

美国参议员杰克·里德表示：“这一武器不会增加国家安全，只会增加错误计算带来可怕后果的风险。”

《纽约时报》引用专家的话说，虽然低当量核武器的爆炸威力较小，但在冲突条件下对方或因无法辨别来袭导弹的核弹头类型而作出误判，部署低当量核武器并不利于战略稳定。

2018年，时任加州州长杰里·布朗等美国前政府官员写信给参议院多数党领袖，称W76-2是“通往核灾难的大门”。这封信由32人签署，包括美国前国务卿乔治·舒尔茨和前国防部长威廉·佩里。

《华盛顿邮报》引用专家们的话称，新型W76-2的当量约6500吨，而全尺寸W76-1的当量约9万吨。与之相比，1945年美军在广岛和长崎投下的核弹当量分别为1.5万吨和2万吨。

(责编：崔越、刘洁妍)