中国的担当令世人折服

武汉火神山新型肺炎专科医院开始收治新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者。

新华社记者 肖艺九摄

北京市东城区动员辖区企业及社会爱心人士为湖北十堰市郧阳区捐赠爱心物资。

曹忠宏摄（人民视觉）

江西省赣州市会昌县蔬菜企业工人在加紧装运第一批100吨小南瓜，驰援湖北武汉等地的蔬菜市场。

朱海鹏摄（人民视觉）

春节假期至今，恒力（江苏南通）纺织新材料产业园一直加班生产，满足供应需求。该产业园产品是目前疫情防控所需的防护服原材料之一。

许丛军摄（人民视觉）

数十名俄罗斯青年用中文为中国、为武汉加油的视频刷屏网络；美国纽约时代广场的纳斯达克大屏、阿联酋迪拜的世界第一高楼哈利法塔等世界标志性建筑，亮起“中国加油”“武汉加油”的暖心标语；武汉火神山医院、雷神山医院建设的直播视频，赢得国外网友无数点赞……

新型冠状病毒感染的肺炎疫情，是人类社会面临的共同挑战，国际社会高度关注，纷纷为中国抗疫加油、为中国效率点赞。中国在这场没有硝烟的战役中展现的努力与能力、信心与决心，让国际社会动容。他们表示相信：抗击疫情，中国会赢！

“中国强大的执行力令人折服”

2月2日，武汉火神山新型肺炎专科医院正式交付。仅仅用了10天，这座总建筑面积3.39万平方米的医院从无到有，“火神”速度赢得国际社会一片惊叹，也让世界再次看到中国在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情中的执行力。

“奇迹医院”，俄罗斯《共青团真理报》这样形容火神山医院，称其完成速度“创纪录”。

“德国之声”网站称，一周多以前，火神山医院所在的位置还是一片空地，变化就发生在数天之内。中国在建设武汉火神山医院和雷神山医院的过程中展现了惊人的组织力，能在如此短的时间内调动这么多建筑工人，并将所需建材运到武汉，不可思议。

“中国在短时间内就让两座配备上千个床位的医院拔地而起，这是中国政府高效治理能力的具体体现。”墨西哥自治技术学院亚太问题研究员乌利塞斯·格拉纳多斯说。

新加坡《联合早报》在2月2日的报道中回顾了火神山医院动工当天的景象：工地驶入近百台挖掘机、数十台推土机，4000余名工人分两班轮换，在相当于7个足球场大小的工地昼夜赶工。该报称，建成一家医院的所有繁复工作只用10天时间完成，这考验的不仅是建筑技术，更是中国人民面对危难的韧性与凝聚力。

疫情突如其来，中国全力阻击。“中国速度”“中国效率”一次次让国际社会赞叹中国的应对能力。亲身经历的国际友人感触尤其深刻。

1月24日晚，法国人杰夫搭乘TR188次航班从新加坡到达杭州萧山国际机场。机上335名乘客中有116名武汉乘客。飞机着陆后，2名发烧人员立即被送至萧山区第一人民医院，武汉乘客在机场宾馆就地隔离，杰夫和其余乘客一起被安置在杭州市委党校内进行集中医学隔离观察。

此后几日，工作人员的贴心帮助、送餐机器人的灵活高效以及集中观察点窗外的青山绿水，不仅缓解了杰夫的紧张情绪，也让他看到中国在疫情面前的强大执行力。“不得不说，（杭州）工作人员的工作如此秩序井然、令人惊叹，他们在本应该放假的春节，却为200多人提供了这么棒的服务，中国的执行力令人折服！”杰夫在社交网站每日更新的隔离日记中这样写道。

随着疫情持续，中国政府陆续出台的一系列疫情防控举措及其成效都是国际社会关注的焦点。拉美社2月2日报道称，为了尽可能减少感染者数量，中国的卫生部门建议尽可能避免前往人员密集的地方。运输部门则要求对飞机、火车、轮船和公共汽车等交通工具采取充分的通风和消毒措施。机场将监测乘客体温，部分高速公路路段也实施了封闭措施。教育部门推迟了开学时间，并建议学校选择在线教学等方式。

美联社报道称，随着武汉和一些周边城市实施封锁，中国为确保向受封锁民众提供食品及其他必需品开展了大规模工作。湖北省政府承诺足量供应蔬菜、大米、肉类及医疗用品。同时，政府宣布严打商家囤积居奇和哄抬物价等行为。

加拿大全球化研究中心研究员彼得·柯尼希日前在俄罗斯自由媒体网站撰文称，中国政府值得尊敬，其为应对疫情采取的各种防控措施及时且有效，在防控疫情在国内外大肆传播方面取得的成就令人惊叹。目前，中国政府和科学家正在努力尽一切可能控制疫情，他们会赢。每当中国面临威胁，其战胜困难的决心能克服几乎一切阻碍。

比利时荷语区鲁汶大学微生物、免疫和器官移植学院院长马克·范·兰斯特也认为，中国采取的延长假期、居家隔离、集中救治等措施非常有效，“有一些措施对控制疫情很有帮助，但是需要强大的执行力，这一点只有在中国能实现”。

“现在需要的是事实，不是恐惧”

应对疫情，中国不慌不乱，公开透明。

美国“政客”网站刊文称，多名美国官员和科学家对中国在抗击病毒方面表现出的透明度表示肯定。美国卫生部长亚历克斯·阿扎称赞中国分享武汉病毒基因序列的举动，美国疾病控制和预防中心因而能够迅速研制检测试剂，美国国家卫生研究院则可以快速开发潜在的疫苗。

此外，中国迅速将关键科学信息公之于众的做法也赢得赞誉。美国贝勒医学院国立热带医学学院院长彼得·霍特兹称，这是“一个非凡的举动”。

新加坡卫生部医药服务副总监麦锡威表示，中国向世界卫生组织和国际社会提供了关于这次疫情的详尽信息，这是非常有价值的，可以让很多国家快速检测病毒感染结果。

东盟副秘书长康富也对中国应对疫情所采取的各项举措给予高度评价，称疫情发生后中方及时向东盟秘书处通报相关信息，充分彰显了中国开放和负责任的良好形象。

而在1月30日世界卫生组织宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件之后，个别危言耸听的虚假言论在国外部分社交媒体“冒头”。对此，全球各大社交网站接连向各自平台上与疫情相关的谣言“宣战”。

路透社在报道中举例称，推特已对“冠状病毒”一词进行特别设置，确保用户首先看到权威可靠的信息；脸书将删除帖文中关于疫情的不实内容，同时还将推出基于世卫组织指南、具有教育意义的内容；谷歌也表示正在与世卫组织合作，将其官网上的新闻、安全提示等信息显示在谷歌搜索新型冠状病毒的首页。

世界卫生组织总干事谭德塞2月1日在推特上感谢诸多社交媒体平台为消除“2019新型冠状病毒”相关谣言、引导用户找到可靠信息来源做出的努力，希望所有科技公司加大努力，帮助全世界战胜疫情。他表示，现在需要的是事实，而不是恐惧。

美国共和党议员丁格尔也表示，医疗专家对新型冠状病毒的认识正在逐步加深，有必要及时让全世界获取准确可靠的信息，如果任由谣言满天飞，毫无疑问将对全球共同努力控制疫情造成负面影响。

更多观点认为，携手中国、共同抗疫，才是当务之急。

新加坡总理李显龙称，中国正在倾全力控制疫情的扩散。希望中方在控制疫情方面会取得成功，打赢这场战役，也相信中国与世界各国能够携手克服这场挑战。他还表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情不是一个国家或种族的问题，而是一个公共卫生问题，大家必须镇定地考虑事实，合逻辑地去了解事情，并与中国齐心协力共同克服挑战。

土耳其卫生部长法赫丁·科卡也认为，新型冠状病毒感染的肺炎疫情是全球性挑战。在当前困难时刻，世界各国更需要团结合作，土耳其政府和人民愿与中国政府和人民一起，尽力提供所需帮助。

世卫组织日前发布了7条建议措施，其中一条是：“打败此次疫情的唯一办法是所有国家以团结协作精神共同合作。”

“能看出中国是一个负责任大国”

抗击疫情，众志成城。在中国国内汇聚最大力量的同时，来自国际社会的支持也让中国人民深感温暖。

俄罗斯卫星通讯社2月4日报道称，俄罗斯总统普京日前在谈及新型冠状病毒感染的肺炎疫情时表示，希望中国终将战胜病毒，且俄方将尽全力支持抗疫。俄塔社引述普京的话称：“我希望我们的中国朋友们能从目前的困境中走出来。”

近日，很多日本网友不约而同聚拢到中国驻日本使馆社交媒体账号评论区，给武汉加油，给中国打气。对此，中国外交部发言人华春莹4日表示：“我想很多中国网民和我一样都注意到了日本人民这些温暖人心的举动。在当前抗击疫情的艰难时刻，我们对其他国家人民给予中国的同情、理解和支持表示衷心感谢，铭记在心。”

据悉，疫情发生以来，一些国家通过不同方式向中方表达了抗击疫情的理解和支持。截至2月2日中午，11个国家和联合国儿基会向中方捐助的疫情防控物资已运抵中国。此外，一些国家各界友好人士也纷纷主动通过各种方式对中国抗击疫情表示支持。

谈及抗击疫情的前景，国际社会普遍对中国充满信心。

谭德塞认为，中国的行动为国际社会树立了榜样，为遏制疫情在中国之外传播作出了巨大贡献。“如果不是政府的努力以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到更多病例，甚至可能是死亡。中国始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播。毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。”谭德塞表示，世卫组织继续对中国控制疫情的能力充满信心，他毫不怀疑中国对透明度和保护世界人民的承诺。

南非卫生部长穆凯兹近日也高度评价中国在防控疫情方面所作的积极努力，并强调对中国有效应对公共卫生紧急事件的能力充满信心，对中国确保在华、包括在湖北省和武汉市的南非公民平安无虞充满信心。他表示，在中国特别是在武汉的居民，包括外国人健康医疗和生活必需品等后勤保障不会有问题。没有任何证据表明，需要从中国撤离或紧急疏散侨民。

“通过观察中国在这次严重疫情来袭时的一系列反应，能看出中国是一个负责任的大国，无论是在国内事务，还是在国际事务方面。”比利时法语布鲁塞尔自由大学政治学系学者蒂埃里·凯尔纳说。

智利卫生部长马尼亚利奇认为，中国在疫情发布、病毒基因序列分享等各方面公开透明，面对疫情采取的举措迅速及时，应对能力令人敬佩，有关经验值得智利和世界其他国家学习借鉴。“中国为世界卫生事业作出重要贡献。”

(责编：曹昆)