英国推进立法应对恐袭威胁

据英国媒体报道，英国伦敦南部近日再次发生一起与恐怖主义有关的袭击事件，两人在袭击中受伤，袭击者当场被警方击毙。这名袭击者曾在2018年12月涉13项恐怖主义罪入狱，上个月刚刚服完一半刑期被假释。不久前，另一名涉恐怖主义罪入狱、获得提前释放的男子在伦敦市中心的伦敦桥刺死两人后被警方击毙。

根据英国现行法律，服刑人如果在监狱中没有不良表现，即使被判处恐怖主义罪，仍可在刑期进行到一半时被提前释放。英国《独立报》报道称，英国目前有超过200人因涉恐怖主义罪被判入狱，被标记为“潜在极端分子”的囚犯约有800人，实际数字可能更高。《独立报》称，近期的案件表明，即便是在狱中，恐怖分子也可能继续传播极端主义思想，对他人产生影响。

为应对恐袭威胁，英国司法大臣罗伯特·巴克兰2月3日在议会下院宣布政府关于禁止为恐怖分子减刑的立法计划。在新的法律框架下，除非假释委员会进行评估并批准，否则已定罪的恐怖分子将无法被提前释放。

据报道，英国政府还考虑出台一项新计划，以进一步扩大假释委员会的作用，同时设立新机构承担反恐责任等。按照新计划，涉恐怖主义被判刑的罪犯在刑期满2/3前不得获释，假释委员会还需评估这名罪犯是否已具备提前获释的条件。政府还将对出狱后的极端分子进行更加严格的监控。

巴克兰在下议院称，这项新的立法应“立即实施”，以应对近期发生的恐怖袭击。影子司法大臣理查德·博格则表示，英国的刑事司法系统由于资金不足已“面临崩溃”，政府无法简单用量刑来淡化这一问题。

针对警方因经费不足导致案件处理能力下降的老问题，英国内政部不久前宣布明年将增加投入反恐资金9000万英镑，比今年的预算增加10%。

（本报伦敦2月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 17 版）

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