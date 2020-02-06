王毅同泰国、坦桑尼亚外长通电话

据新华社北京2月5日电 2月4日，国务委员兼外长王毅应约同泰国外长敦通电话。

敦代表泰方向中方抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情表达支持，强调在这一艰难时刻，泰方将同中国人民站在一起。相信中方将很快克服困难，使形势尽快恢复正常。泰方愿向中方提供一切可能的帮助。

王毅感谢泰方对中方的坚定支持并提供物资帮助，表示中泰一家亲，每当一方有困难的时候，另一方总是感同身受、倾力相助。中国和东盟国家当年曾携手战胜非典疫情、印度洋海啸等重大挑战。此次我们也一定能够团结合作，共克时艰。中方本着对本国人民群众和世界各国高度负责任的态度，正在全国上下团结一心，以最全面、最严格的举措与疫情做斗争，很多措施远超世界卫生组织建议，获得世卫组织、各国政府和国际社会的高度肯定。目前防控工作的成效正在显现，病死率控制在2.1%以下，远低于世界上其他重大疫情。治愈人数已明显超过病死人数，疑似病例人数增速趋缓。我们有能力、有把握最终打赢这场阻击战。

据新华社北京2月5日电 2月4日，国务委员兼外长王毅应约同坦桑尼亚外长卡布迪通电话。

卡布迪代表坦桑尼亚政府对中国发生新型冠状病毒感染肺炎疫情表示慰问。卡布迪说，作为中国亲密无间的同志和同甘共苦的兄弟，坦方在这一困难时刻坚定地同中方站在一起。坦方感谢中方保障坦在华公民安全，赞同世界卫生组织对中方的充分肯定，认为中方采取的防控措施有效遏制了疫情向世界扩散，相信中国必将早日战胜疫情。

王毅感谢坦方慰问和支持，表示坦桑尼亚是中国值得信赖的好朋友，中坦友谊历经国际风云变幻考验。王毅说，中国不仅维护每个中国同胞的生命安全和身体健康，也为国际公共卫生事业作出了自己的贡献。迄今为止，世界各国感染新型冠状病毒病例总数尚不及中国的1%，表明中国有效遏制了疫情在全球范围内扩散。中方愿继续本着公开透明的精神与各国加强信息分享，也愿同包括坦桑尼亚在内的非洲各国进一步开展卫生合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）

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