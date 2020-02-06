奏响中尼合作共赢新乐章（大使新春寄语）

中国和尼泊尔是山水相依的友好邻邦，两国人民之间的友谊源远流长。建交以来，两国在和平共处五项原则基础上平等相待、守望相助，积极致力于深化各领域务实合作，双边关系持续深入发展。

2019年是中尼关系史上具有里程碑意义的一年。尼泊尔总统班达里4月对中国进行国事访问并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席10月对尼泊尔进行历史性的国事访问，将两国关系定位提升至中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。在两国领导人的共同推动下，中尼关系跨入新时代。双方政治互信进一步巩固，将继续坚定支持彼此核心利益，共同打造中尼命运共同体；中尼加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，在交通基础设施、能源、灾后重建等领域合作取得丰硕成果，双方宣布启动跨境铁路可行性研究，修复升级连接两国的公路，开通更多往返两国主要城市的航线；中尼各层级人员往来更加密切频繁，“中国热”在尼持续升温。

2020年我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。尼政府在致力于实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的愿景。中国驻尼泊尔大使馆全体同志将以习近平外交思想为引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锐意进取，开拓创新，以中尼建交65周年为契机，以落实习近平主席访尼成果为主线，继续深化两国政治互信，全力推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，开展更多丰富多彩的文化交流，维护在尼中国公民的安全和权益，推动中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系取得新突破，共同奏响中尼合作共赢的新乐章。

（作者为中国驻尼泊尔大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）

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