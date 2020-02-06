我是一名柬埔寨留学生，现在武汉大学计算机学院攻读硕士学位。今年寒假，我留在学校写论文。

新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发后，我依然留在学校里，感到很安全。学校应对措施全面且及时。学校给留校学生发放了口罩，学校的超市里也能买到口罩，其他物资也很充足，让我觉得心里踏实。

让我感动的是，学校在封闭校园期间，免费给在校生发放三餐。食堂做好饭菜，统一打包送到学生宿舍楼下。同学们领饭后带回宿舍吃，干净方便。领饭前，有专人给我们测量体温。

柬埔寨留学生们有一个微信群，中国老师也在群里，时时关心我们的日常情况。如果有谁没及时回复，老师就会立即跟进，了解具体情况。柬埔寨驻中国大使馆的工作人员也入了群，分享注意事项，例如尽量减少外出、注意清洁消毒等。大家还在群里互相鼓励。

对于我来说，房间里有电脑、有手机、有网络，生活很平静。我每天关注新闻，照常学习，有时打打游戏、在网上看看电影。我和在柬埔寨的家人每天通一次电话报平安。我告诉他们，我在这里很安全，他们可以放心。

当疫情发生后，我发现有这么多人在关心着我们：中国的老师、同学、朋友，时时送来温暖的问候，给予我们帮助。

全中国上下团结一心，都在为抗击疫情而努力。白衣天使奋不顾身，冲在防控疫情一线……中国人民的奋斗精神鼓舞着我。我相信，我们终将取得胜利，打赢抗击疫情这场仗！

白衣天使加油！武汉加油！中国加油！

（作者为柬埔寨在华留学生，本报驻泰国记者孙广勇采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）

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