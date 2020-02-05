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我驻大阪总领馆组织国航包机接旅日湖北游客回家

2020年02月05日21:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京2月5日电（记者刘军国）2月5日，中国驻大阪总领馆协调中国国际航空公司承运包机CA081于15时19分（北京时间）自关西国际机场起飞，机上搭载223名湖北籍公民，于同日18时50分（北京时间）抵达武汉天河机场。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中国驻大阪总领馆高度重视湖北籍公民返乡遇阻问题，着眼公民实际困难和需求，积极开展包机协调工作，为滞留湖北籍公民尽快回国提供协助。经大阪总领馆认真核查，该领区有200多名湖北游客因航班问题回国受阻。大阪总领馆通过微信群、微信公众号、官方网站等渠道发布通知，登记滞留旅客信息，并逐一电话确认。同时商请日方在机场为我旅客开辟专门通道、设立专门区域办理登机手续，确保每位旅客都能搭乘包机返回武汉。

本次航班做好了充足的防护准备，配备了随机医护人员和口罩、消毒液等防护用具，并在登机前对每一位旅客进行了两次体温检测。有关措施得到了大家的积极配合，登机手续顺利进行。

除了运送游客回国外，本次包机还搭载了35箱由关西地区华侨华人向武汉捐赠的防治物资，均是国内需要的口罩，防护服等，将在第一时间送至武汉各医院的救治前线。

机场和飞机上张贴了“武汉坚强”“武汉加油”的暖心标语，旅客们一登机即露出了舒心笑容，纷纷表示在全国上下的共同努力下，这场疫情防控战役的最终胜利一定属于我们。

据悉，本次包机行动得到了中国驻日本使馆、外交部领保中心、民航局、移民局、海关、卫健委、中国国际航空公司等部门大力支持与配合。

(责编：于洋、杨牧)
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