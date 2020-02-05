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东航包机飞新加坡接147名湖北同胞回家

2020年02月05日20:29  来源：人民网-国际频道
 
东航包机飞新加坡接147名湖北同胞回家

人民网上海2月5日电（记者沈文敏）根据外交部、中国民航局的部署安排，东航今天派出一架A330-200型飞机，从上海飞往新加坡樟宜机场，接回滞留在当地的147名湖北籍旅客后直飞武汉。当天，这架包机于北京时间6点39分从上海浦东机场起飞，当地时间12点01分落地新加坡樟宜机场，接上147位湖北同胞后于当地时间13点32分起飞，于17点47分抵达武汉天河机场。

在2月4日接到任务后，东航立即启动“24小时倒计时”包机行动，与中国驻新加坡使馆、新加坡民航局、樟宜机场等各部门通力合作，一天时间内完成飞机调配、指派机组人员、申请航班时刻、确认旅客名单、确认机场流程等多项工作，朝着“要把滞留的湖北同胞安全地送回家”的共同目标而努力。

防疫安全不容小视，东航采取多项措施做好包机航班旅客和机组的防护工作。出发前，东航严格按照防控预案，对飞机进行了全面消毒，并专门安排两名医护人员随机，医护人员与机组成员全程穿着防护服和佩戴口罩、手套、护目镜。2月5日中午包机到达新加坡机场后，东航在值机柜台和登机口分两次为戴着口罩的旅客测量体温，尽最大努力控制疫情风险。东航还协调新加坡机场为包机提供独立区域办理值机手续，开通了退税柜台、移民局、安检绿色通道，保证包机旅客可以快速登机。此外，东航在登机口为旅客们准备了热餐，以缓解旅途疲劳。中国驻新加坡大使馆相关负责人也专程到新加坡机场，送别这批湖北同胞乘机回国。

东航执行此次航班的14名机组成员中有11名党员、1名发展对象和2名积极分子，他们在接到飞行任务的第一时间，就对航班特情和保障流程进行专业细致的讨论，并在2月5日凌晨3点早早赶到浦东机场，在航前准备中重温入党誓词，表达了完满完成任务的决心和信心。

机长杨韬更是在广播中向所有旅客深情地说道：“同胞们，我们今天将带你们回家，回到自己熟悉的地方，我们不知道滞留在外的状态，也无法深切的体会你们这段时间酸甜苦辣，我只想说，我们就要回家了！武汉大学的樱花是非常出名的，我想今年的樱花一定会照常盛开，让我们所有人携手同行，共同努力，战胜灾难，期待着一起去武汉看樱花！湖北加油！武汉必胜！”

此前，东航已派出包机从泰国甲米、越南胡志明市共运输222名湖北籍旅客直飞武汉。抗击疫情以来，东航除了派出包机接海外同胞回家之外，截至2020年2月5日凌晨，还执行了18班各地赴武汉医疗包机任务和20班海外防疫物资运输保障任务，共运送来自上海、西安、太原、昆明、兰州、西宁、银川、南京等地共2113名医护人员前往武汉，并通过全货机和客机腹舱从法国、美国、澳大利亚、荷兰、菲律宾、新加坡、日本、缅甸等世界各地向国内累计运输医用口罩、护目镜、防护服在内的防疫应急物资242吨。

(责编：于洋、杨牧)
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