国际观察：疫情不是美国从中渔利的机会

2月1日，在美国加州大学圣迭戈分校举行的美中关系论坛上，中国驻美国大使崔天凯发表讲话指出，目前，在中国，防控疫情是当务之急，人民群众的福祉是头等大事。中国政府正全力采取坚强有力的措施遏制疫情传播扩散，救治病患。他强调，中国做这一切不仅仅是为了自己，也是为了全球和地区公共卫生和安全，为了整个国际社会利益。

当下，中国进入了全面抗击疫情模式。在武汉，中国在短短数天内建成了一个拥有1000张病床的临时医院，另一家更大规模的临时医院也在建设中。中国军队也派出医疗队驰援武汉。中国正在积极努力地遏制疫情的传播。

2009年发端于美国的H1N1流感病毒，美国并没有采取足够措施遏制Ｈ１Ｎ１在全球的蔓延。根据美国疾控中心的估计，仅在流行的第一年就导致全球15.17万至57.54万人死亡。这次，美国针对新型冠状病毒采取的限制措施，却过度了。这种过度反应，有害而无益。

美国公然违反世卫组织的建议。美国对疫情的反应，给其他国家开了一个很坏的先例，可能导致不必要的恐慌和焦虑。就在世界卫生组织宣布新型冠状病毒构成国际关注的公共卫生紧急事件，反对采取旅行或贸易禁令后，美国却将对华旅行警告提高至最高级，告诫美国人不要去中国，在中国的也应该尽快撤离，并且禁止１４天内到过中国的外国人进入美国。

在疫情带来的不确定性面前，各国采取恰当的防控措施，是必要的。但我们应谨慎行事，不要在世界范围内加剧恐慌，不应引发一波过度反应，避免造成歧视。

更为可耻的是，美国一些官员把这次疫情看成从中渔利的机会。就在中国共产党全力领导抗击疫情斗争之际，美国国务卿蓬佩奥竟然宣称，中国共产党是“这个时代最核心的威胁”。美国商务部长罗斯暗示，疫情是“好事”，有助于就业机会回流美国。

冷酷无情的言论和趁火打劫的心态，无助于控制病毒传播。正如崔天凯大使指出的，我们需要警惕任何妨碍中美携手应对共同挑战的“政治病毒”。可能有些人试图利用疫情谋取政治或经济利益，这样的企图违背人道主义精神，也悖离了两国人民的共同利益。

我们不能让不必要的恐惧或那些不可告人的企图，妨碍我们应对疫情的努力。此刻，我们需要携手并肩。

点击阅读英文

(责编：于洋、杨牧)