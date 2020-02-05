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最新！美国东西海岸四大城市中美航班不暂停

2020年02月05日18:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山2月5日电 （记者 邓圩）受新型冠状病毒疫情影响，中美之间大量航班暂停。这两天，记者不断接到在美国要回国的同胞及赴中国的友人咨询：航班持续取消，手持机票又遇上禁令生效，签证停留时间到期却找不到回中国的航班，中转第三国手上没有他国签证……一个紧急事件的发生带来巨大的连锁反应，牵涉到每一个人。

一个好消息传来！2月11日至3月28日，美国纽约、华盛顿、旧金山、洛杉矶这四个横跨东西海岸的主要城市机场，不暂停航班！

记者第一时间了解到，中国国际航空公司在2月2日提交申请后，3日迅速得到美国交通运输部批准。按照新的安排，从2月11日起至3月28日期间，中国国际航空美国航班不停航。新的航班计划将北京-洛杉矶-北京的CA983/4航班计划，调整为北京-洛杉矶-旧金山-洛杉矶-北京，班期为每周二、四、五、日；原北京-纽约航线的CA981/2航班计划，调整为北京-纽约肯尼迪-华盛顿-纽约肯尼迪-北京，班期为每周一、三、六，这航次仅仅比禁令之前每周减少一个班次。新的航次将在2月11日开始执行。

在2月10日起暂停的北京-纽约直达航班，2月12日起暂停的北京—旧金山直达航班，旧金山和纽约两个城市以新的方式“加载”在新航次中。

据了解，在美国总统特朗普签署旅行禁令之后，中国国航选择采取了不同于其他航空公司的方式来应对。为了满足中美之间的通航需求、维持美国主要城市与中国之间通航，国航于2月2日向美国交通运输部提出申请上述航班计划。按照这种安排，国航将在美国本土的城市之间执行航班，实际上打破了国际航空公司不能在外国领土两点之间飞行的禁令。美国交通运输部在2月3日立即批准了国航的申请。国航旧金山营业部表示，这是一种不寻常的安排，也是一种友好的安排。

那么，美国本土人士是否可以乘坐国航航班从旧金山飞洛杉矶呢？国航相关负责人解释，根据第八航权的权限，国航旧金山-洛杉矶，纽约-华盛顿两个航段本土人士不能乘坐、不能上下客。

(责编：于洋、杨牧)
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