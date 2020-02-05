约旦在华商人：疫情不会打倒中国

纳德·沙鲁里（Nader Shahrouri）

中国政府把人民群众生命安全和身体健康放在首位，以最大力度调动一切力量抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

中国人民是真正的英雄，中国共产党人更是为人民服务的公仆，中国共产党不断带领群众跨过万难前行。所以，中国战胜了非典疫情、四川汶川特大地震等病害和自然灾害，也必将在这次抗击新型冠状病毒的战役中获胜。

中国各地的医务人员堪称无名战士。在这场无硝烟的战役中，他们日夜奋战，忘却饥饿与疲惫，离开温暖的家庭，奋不顾身地投入到医护前线工作中。这无不显示出中国人的大爱与仁义，也是中国人民团结一心的有力证明。而另一边，则是患难见真情。国内外中华儿女团结一致、众志成城，来自不同地区的企业与个人，组成无数个志愿者团队，默默无闻、不求回报地投入到本次抗疫后勤工作中，为国家付出自己最大的努力，展现出中国人民的真情义。

为了让国内外广大群众能及时了解疫情，中国媒体及时公开透明地发布疫情数据、辟谣信息及防护措施等，用最正确的方式引导和帮助人民群众共度艰难时刻。

然而，有某些外国媒体选用一些过去的素材，甚至是与本次疫情毫无关联的视频与图片而大做文章。不仅未对自身报道的数据作核实，还刻意用失实报道引导外国友人与中国人民隔绝往来，傲慢对待海外华人，令人十分愤慨。

众所周知，客观报道事实情况是媒体应有的基本使命与责任。作为新闻传播者，埋没良心的失实报道，比冠状病毒更可怕。这些不负责任的外国媒体传播着恶意，旨在埋没人心之善，丑态毕现。

中国正处于艰难的考验中。某些国家或个人用不实消息炒作和夸大疫情，甚至夸张地把中国某些地区甚至整个中国描述为“幽灵地带”，令人十分不齿。试问，在感染高危期，卫生部门鼓励群众留在家中，以减低病毒的传播率，这难道不是一个正确的、必须采取的防护措施吗？

当我知道某些中国朋友在国外因国内疫情被骚扰或遭受攻击，我感到既气愤又遗憾。仅仅因为中国人的身份，许多中国朋友，甚至那些已长时间未回国的中国人，都被列为攻击对象。这绝对是荒谬绝伦、不人道的行为。

我认为，战胜这种突发传染疾病的最好方法就在我们每个人身上。以实际行动执行政府的指引安排，用我们的正能量给予各方群众最大的精神力量及鼓励，肩并肩一起克服困难。

在中国的16年里，我从未遭歧视或被孤立。反之，我在与中国人的相处中找到了爱、宽容和互信。我爱中国人，如同我爱我的国家和家人一样。当我知道中国国内被感染人数在不断增加时，我感到自己也应该承担起回报中国的责任。所以，从我回到约旦的第一天起，我一直在尽一切办法参与到我的第二家园抗“疫”的行动中。在约旦商会数位活跃会员共同努力下，我们把约旦可以提供的医疗物资都运送到中国。这是我们目前唯一力所能及、能回馈中国的事情，我们必须出一份力量与中国友人携手共度时艰。

作为一位居住在中国的外国人，我倡议，在华外国友人通过社交媒体，展示中国的真实正面形象，用事实击破一些外国媒体的虚假新闻，严肃表明自己的立场，给中国友人兄弟般的情谊。我倡议，各国的企业家们、不同组织的朋友们，在人道主义、经济合作及媒体传播中都能与中国站在一起。因为中国在对抗冠状病毒，不是中国自己的战斗，也是在拯救世界，保护我们的国家，保护我们家人。

我祈盼疫情早日结束，祝愿所有病患都能恢复健康！（作者纳德·沙鲁里（Nader Shahrouri）系约旦在华商人、七海物流首席执行官）

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