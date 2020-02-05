韩国CJ集团捐赠600万元物资助力白衣天使抗击疫情

人民网北京2月5日电 一方有难，八方支援。面对突如其来的疫情，爱的力量不分彼此，没有国界。韩国CJ集团5日决定，向湖北武汉、黄冈等地一线医护人员捐赠价值约合人民币600万元的嗨拌速食拌饭，为日夜奋战在一线的医护人员随时方便就餐提供保障。

CJ中国总部将通过湖北省、市有关政府部门完成此次捐赠。由于速食拌饭的部分原材料需从韩国进口，并在青岛完成加工包装，CJ中国总部将分批次完成此次捐赠，而捐赠物资的物流运输将由CJ物流全力负责。

保障医护人员的充分物资与营养支持是做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中的关键一环和重要保障。在中国，为中国。CJ中国总部总裁朴根太表示，中国早已是他的第二故乡，他同所有的中国人一样心系此次疫情。“白衣战士在前方守护生命，我们有责任在后方守护他们，希望他们再忙再累也要好好吃饭。中国，我们要同他们一起守护！”

全力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，韩国CJ集团一直在积极响应，旗下CJ物流在第一时间为武汉送去了医疗物资以及筹建火神医院所需的空调、冰箱、LCD设备及通讯设备等，除此之外，还与各物流企业通力合作将韩国物资输送到了疫情灾区第一线。此次追加捐赠是考虑到很多一线医护人员工作繁重无法正常用餐而做出的最新决定。

(责编：崔越、刘洁妍)