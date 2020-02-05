联合国秘书长：通过“两国方案”解决巴以冲突的立场从未改变 

新华社联合国2月4日电（记者徐晓蕾）联合国秘书长古特雷斯4日对媒体就中东多国局势、气候变化等全球热点问题发表看法，强调联合国致力于通过“两国方案”解决巴以冲突的立场从未改变。

古特雷斯当天举行一年一度的联合国秘书长新年记者会，表示世界正“被一股狂风席卷”，必须采取行动打破“带来苦难和冲突的恶性循环”。

在记者会上，古特雷斯对中东多国局势表示关切。有关巴以问题，他表示，联合国致力于通过“两国方案”解决巴以冲突，支持巴勒斯坦和以色列基于国际法及安理会和联大相关决议、以1967年边界为基础启动和平进程，这一立场从未改变。

有关中东其他国家局势，古特雷斯认为，也门胡塞武装停止袭击沙特以及后者限制其军事行动“令人鼓舞”；对叙利亚伊德利卜省近来冲突再次升级深表关切；强调确保伊拉克团结、独立以及具备建立正常“国家功能”的环境至关重要。

古特雷斯还重点阐述了当前气候危机的严重性。他说，海洋蕴藏热量及平均海平面高度在2019年创历史纪录；世界气象组织4日发布的气候危机预警显示2020年大气层的二氧化碳浓度将创新高。他呼吁在定于2020年11月举行的联合国气候大会上，各国能展现出更大的雄心应对气候变化。

古特雷斯说，全球热点问题容易在彼此影响下恶化，“当武装冲突持续发生时，社会将分崩离析，国家治理将减弱，恐怖分子则会利用这一真空不断坐大”。在联合国迈入75周年之际，“我将敦促采取行动打破带来苦难和冲突的恶性循环，并推动通过外交手段创造和平”。

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