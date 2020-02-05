人民网>>国际

联合国秘书长：通过“两国方案”解决巴以冲突的立场从未改变 

2020年02月05日15:39  来源：新华网
 

新华社联合国2月4日电（记者徐晓蕾）联合国秘书长古特雷斯4日对媒体就中东多国局势、气候变化等全球热点问题发表看法，强调联合国致力于通过“两国方案”解决巴以冲突的立场从未改变。

古特雷斯当天举行一年一度的联合国秘书长新年记者会，表示世界正“被一股狂风席卷”，必须采取行动打破“带来苦难和冲突的恶性循环”。

在记者会上，古特雷斯对中东多国局势表示关切。有关巴以问题，他表示，联合国致力于通过“两国方案”解决巴以冲突，支持巴勒斯坦和以色列基于国际法及安理会和联大相关决议、以1967年边界为基础启动和平进程，这一立场从未改变。

有关中东其他国家局势，古特雷斯认为，也门胡塞武装停止袭击沙特以及后者限制其军事行动“令人鼓舞”；对叙利亚伊德利卜省近来冲突再次升级深表关切；强调确保伊拉克团结、独立以及具备建立正常“国家功能”的环境至关重要。

古特雷斯还重点阐述了当前气候危机的严重性。他说，海洋蕴藏热量及平均海平面高度在2019年创历史纪录；世界气象组织4日发布的气候危机预警显示2020年大气层的二氧化碳浓度将创新高。他呼吁在定于2020年11月举行的联合国气候大会上，各国能展现出更大的雄心应对气候变化。

古特雷斯说，全球热点问题容易在彼此影响下恶化，“当武装冲突持续发生时，社会将分崩离析，国家治理将减弱，恐怖分子则会利用这一真空不断坐大”。在联合国迈入75周年之际，“我将敦促采取行动打破带来苦难和冲突的恶性循环，并推动通过外交手段创造和平”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved