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像长城一样坚韧：也门留学生说这就是中国

（也门）ABDO WADHAH 瓦达 

2020年02月05日15:25  来源：人民网-国际频道
 
ABDO WADHAH 瓦达
ABDO WADHAH 瓦达

我是一名见证了中国的过去十年飞跃发展的外国留学生，对中国倡导的和平共处五项原则、“一带一路”合作发展倡议都有切身体会。在新型冠状病毒引发的肺炎疫情面前，我相信，中国能全面抗击疫情，局势很快就能得到控制。

虽然我不在武汉，但关注武汉的心情和其他中国人是一样的。我也会对疫情感到担忧，但我觉得，更需要关注的是恐惧本身。我和身边的朋友都不相信那些在网络上流传的假消息，这只会引起不必要的恐慌。

中国的应对举措很及时也很到位，尤其在及时公开最新疫情信息方面，令人印象深刻，能做到这些真的非常不容易。

中国政府的努力我们都看得见，我也相信疫情会很快得到控制。我和其他在中国的外国朋友也都会遵照专家建议，积极配合，尽可能留在家中，不得已外出时，会做好防护措施。

作为一名在中国生活了十年的外国人，最初吸引我的是中国悠久的历史和灿烂的文化，如今，中国人的意志和力量更吸引我探寻。

外国人都知道中国的长城，这是早在几千年前就开始修筑的防御性工程。 “不到长城非好汉”，到了长城，我们都会感受到透过城墙的坚韧和凝重，感受到中华民族的意志和力量。

几千年来，中国人无论遇到什么困难都不怕苦，不怕累，团结一心克服困难。面对今天的疫情，中国人也都团结一心，共度时艰，这让我感到由衷的佩服。

中国加油！武汉加油！

（作者ABDO WADHAH 瓦达系中南大学湘雅医学院也门籍硕士研究生）

(责编：崔越、刘洁妍)
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