世卫组织：新型冠状病毒疫情未构成“大流行” 

新华社日内瓦2月4日电（记者刘曲）世界卫生组织4日表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情目前未构成“大流行”。当前，打击疫情相关的谣言或虚假信息对防控工作同样至关重要。

按照世卫组织的定义，大流行是指一种新疾病在全球范围的传播。世卫组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德当天在日内瓦举行的记者会上说，此次疫情至今未构成大流行，原因之一是，截至目前中国大多数病例均来自湖北省，而湖北省以外大多是聚集性的“外溢”病例；其他20多个已报告疫情的国家也属类似的“外溢”病例。

布里安德说，在湖北省，中国政府已采取措施减少疫情向外省市传播，同时还在修建医院治疗病例以降低死亡率；在湖北之外的其他地区及其他国家，当前的策略是阻止疫情传播。世卫组织认为，这一策略是可行的，因此建议其他国家对病例早发现、早隔离、早治疗，同时追踪并隔离与病例密切接触人员，降低传播风险。

在防控疫情的同时，布里安德认为，打击与疫情相关的谣言或虚假信息也十分关键，她称此为“谣言传染病”，因为谣言或虚假信息可能会损害抗击疫情的努力。她说，社交媒体加速了错误信息的传播，在此情况下，及时处理非常重要。

据介绍，世卫组织近期还向全球旅游、食品、农业、医卫等行业的工作人员提供了有针对性且可靠的疫情信息。

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