澳大利亚各界支持中国度过疫情难关

人民网悉尼2月5日电 日前，澳大利亚各界都在积极关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情，以自身行动支持中国抗击疫情，积极呼吁或组织募捐活动，帮助中国度过难关。

西澳大利亚州州长麦高文就疫情召开新闻发布会表示，西澳州政府对中国人民和全球华人致以慰问，强调不应因疫情歧视华人，而应伸出援手。

昆士兰州州长白乐琪也公开呼吁昆州人民应与华人社区团结在一起，当地华人为昆州做出许多贡献，希望大家做正确的事，尊重并平等对待中国归来的人们。

新南威尔士州技能和高等教育部长李杰夫代表新州州长出席2020澳中慈善新春晚宴时表示，众多嘉宾参加了筹款活动，这将推动澳大利亚与中国之间的关系，使两国共同发展。新州议长乔纳森·奥迪表示，感谢大家慷慨相助，通过筹款活动为那些因澳大利亚山火和中国新型冠状病毒而遭受苦难的人们提供支持。

据悉，由澳视传媒和澳中文化友好协会举办的2020澳中慈善新春晚宴，旨在为新州山火和中国疫情进行慈善募捐和拍卖，众多华侨华人参与其中。晚会共为武汉筹集N95口罩1500个、护目镜1100个、外科口罩1.5万个、医用口罩11万个，以及善款1.5万余澳元，款项将用于购买防护设备等物资。

此外，不少澳大利亚网民也关注着中国武汉疫情，为中国祈福。一位叫阿迪的网友说：“为中国祈福，为所有国家祈福。爱你，中国。”也有不少网友关注到火神山现场施工视频，大赞中国速度，并为中国祈福。

早在1月24日，悉尼当地华人企业昌鸿便开始口罩筹集工作。他们先后捐赠总数达50万只的澳大利亚亚医用级口罩。而在中国武汉出生的悉尼莱德市华人副市长周硕也帮助组织和协调了整个捐赠过程。昌鸿告诉记者，一切困难都只是暂时的，“战胜病魔是我们给祖国2020年的最好礼物。”（洪恬恬、肖牧雪、狄萱、马雨婷）

(责编：崔越、刘洁妍)