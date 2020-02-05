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种族主义才是真正的“冠状病毒”

（墨西哥）Miguel Angel

2020年02月05日13:16  来源：人民网-国际频道
 

在新型冠状病毒面前，世界做出了不同的反应。一方面，无论是中国政府还是其他国家的政府，无论有无感染患者，都在尽最大努力遏制这种病原体的传播，另一方面，人们又一如既往地，以最意想不到的方式做出反应。

不可否认，我们生活在一个一切都用表情包表达的世界中。不论我们是希望用幽默将恐慌降到最低，还是因为天性让我们笑对复杂的情况，在病毒面前，这种特殊形式的信息流不可避免地出现在人们视野里。

但是，用一点幽默来应对状况（中国人对此非常积极）是一件事，而不断引向种族主义和仇外心理却是另一件事了，而且是一件无知至极的事。

武汉的冠状病毒，使我们作为人类可悲地记起——“仍然存在强烈的种族主义和对华人社区的各种偏见。”

在国外的中国人以及与这个国家有联系的人们，在某种程度上都是仇外心理、嘲讽和侮辱的受害者。正如并非所有的亚洲人都是中国人一样，并非所有的中国人——或生活或曾经在中国的人，都携带这种病毒。

世卫组织已经出来澄清说，从中国收到包裹不会传播病毒。

鉴于此，法国的华人社区创建了#JeNeSuisPasUnVirus（#我不是病毒）话题标签，目的是借此让人们认识到，他们正在遭受种族主义的压迫：嘲讽，蔑视，屈辱，仇外心理……所有这些都是针对中国的。

冠状病毒的传播是全球性健康问题，正在慢慢被遏制和对抗。然而，世界没有呈现出合力共同抵抗恶魔的团结景象，反而正在努力证明种族主义到2020年仍然盛行。

这令人遗憾，因为这表明我们没有作为人类向前进步。更糟的是，我们登上了一列用表情包自嘲的列车，嘲笑恶魔，嘲笑正在经历恶魔的人民，甚至利用它表达出了所有那些据说已经灭绝但实际一直存在的偏见。

冠状病毒最严重的影响不是该流行病造成的死亡或它的经济后果，而是再次表明，我们并没有生活在自己一直吹嘘的现代社会。

希望人们很快能理解，面对悲剧——比如冠状病毒的传播——所需要的是团结，团结与正确的行动一样，将使我们克服一切挑战，构建真正的社会。（作者为墨西哥山谷大学学生）

(责编：崔越、刘洁妍)
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