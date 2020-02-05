特朗普国情咨文难掩政治分裂

人民网华盛顿2月4日电（记者 胡泽曦）美东时间2月4日晚间，美国总统唐纳德·特朗普在美国国会发表国情咨文。特朗普在演讲中全面梳理自己执政3年多来带来的政策改变，并将之称为“伟大的美国回归”。然而，对于特朗普的说法，现场民主、共和两党议员却给出了截然不同的反应。

这是2020年美国总统大选前，特朗普最后一次发表国情咨文。同时，参议院弹劾审判正在进行之中，因此各界对特朗普此次国情咨文演讲格外关注。演讲中，特朗普试图提供一个团结性愿景，但却掩盖不了当前美国政治的分裂状态。

在演讲现场，共和党议员们高喊，“再干4年”，并频频起身为特朗普鼓掌喝彩。民主党议员们则多数时候不为所动，且在特朗普谈及社会政策时，数次对其发出嘘声。例如，当特朗普在演讲中说有人正试图破坏美国民众的医疗保险时，民主党人齐声高喊“你”。当特朗普说自己正和大型制药企业较量以降低医药价格时，民主党人发出了笑声。此外，现场还有听众因高声抗议，被安保人员迅速带离。

许多民主党女众性议员延续去年做法，身着白衣出席国情咨文演讲，以表达对性别平等的追求。此外，来自纽约州的知名女众议员亚历山德里娅·奥卡西奥－科尔特斯等多名民主党议员则选择了抵制此次国情咨文，并未到场参加。

据美国全国广播公司等媒体报道，密歇根州州长格雷琴·惠特默将于周二晚间代表民主党回应特朗普演讲。届时，惠特默预计将强调，共和党人的政策并没有帮助普通美国家庭改善医疗或经济状况。

就外交问题，特朗普在演讲中指出，正在努力结束美国在中东的战争，并表示同塔利班的谈判正在进行之中。特朗普称，他“不想在阿富汗杀害成千上万的人，他们中很多人是无辜的”，“作为执法机构为其他国家服务，也不是美国的职责”。此外，特朗普还邀请了委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多出席当天的国情咨文演讲。

国情咨文是美国政治的一项年度大事，每一个细节都为媒体仔细捕捉。特朗普演讲结束时，佩洛西当场手撕特朗普讲稿的画面，更是成为全场高潮，被媒体纷纷报道。此次，美国媒体普遍注意到，特朗普演讲前，坐在他身后的众议院议长南希·佩洛西对他伸出手，试图与他握手，但特朗普并没有接受。此外，每年国情咨文，都会有一名内阁成员被安排留在众议院外，以防灾难袭击。今年，这位“幸存者”是内政部长大卫·伯恩哈特。

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