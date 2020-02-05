中国驻哈萨克斯坦大使驳斥蓬佩奥访哈期间发表的涉华错误言论

人民网努尔苏丹2月5日电（记者 周翰博）2月4日，中国驻哈萨克斯坦大使馆网站发表张霄大使声明，对美国国务卿蓬佩奥在访哈期间发表的关于中国的错误言论予以驳斥。声明全文如下：

2020年2月2日，美国国务卿蓬佩奥在访问哈萨克斯坦期间与当地反华代表会见，并在新闻发布会上再次污称“中国新疆百万维吾尔族和哈萨克族穆斯林被囚禁”，声称“中俄投资损害哈主权和长远发展”。蓬佩奥甚至还试图借中国新型冠状病毒感染的肺炎疫情挑拨中哈关系。

蓬佩奥的言行乃意料之中，是一出荒诞无稽的反华闹剧。我此前说过，他每隔一段时间就要充当一次跳梁小丑，老调重弹，毫无新意。关于“中国囚禁百万维族人”的真相早已大白天下，美国独立新闻网站“灰色地带”曾揭露，该说法是仅仅在对8个人进行采访后得出的，何其可笑。事实上，新疆维吾尔族人口40年来由550万增长到1100万，约占新疆总人口的46.8%；新疆有2.5万多座清真寺，比美、英、法、德四国总和还多，平均每500名穆斯林就拥有一座清真寺，比许多伊斯兰国家还多。蓬佩奥罔顾事实，抹黑中国，再次向世人显露其意识形态成见与偏见。

蓬佩奥关于中俄投资损害哈主权的言论更是荒谬，这是赤裸裸的地缘政治思维，其目的是煽动本地区敌对情绪，垄断本地区事务，这是何等的无耻！

中国对哈投资促进了哈工业和基础设施迅速发展，给哈民众带来大量就业。我想请问蓬佩奥先生：你们是否曾在哈铺过一里路、修过一座桥？如果真心为哈民众着想，但愿你们不只是紧盯哈的石油资源，而是对哈工业和基础设施进行投资。你们能否下决心以中国为榜样，为当地经济投入真金白银呢？否则，你的上述言论在哈民众看来只是虚情假意。

最令人不能容忍的是，在中国正在全力抗击新型冠状病毒疫情之际，蓬佩奥为谋求私利竟炒作这一话题，毫无人性，毫无道德底线。当前，许多国家为中国抗击疫情提供支持和援助，但美国迄今未向中方提供任何实质性帮助，反而第一个从武汉撤侨，第一个宣布将对中国的旅行警告提高至同伊拉克、阿富汗一样级别，第一个撤出其使馆部分人员，这些行为的动机就是不断制造和散播恐慌。但这一切都是徒劳的。中国人民有坚定的信心和决心，也有足够的手段和资源战胜疫情。严冬终将过去，春天即将来临。蓬佩奥先生，请积点口德吧，拥有5000年文明的中国是讲究因果报应的。

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