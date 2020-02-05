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中国驻芝加哥总领馆驳斥“芝加哥台北经文处” 负责人涉新型冠状病毒疫情防控谬论

2020年02月05日10:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿2月4日电（记者 吴乐珺）4日，中国驻芝加哥总领馆发言人致信《芝加哥论坛报》，批驳日前“台北经文处”负责人在该报发表的涉新型冠状病毒疫情防控谬论。

该名发言人在信中表示，1月29日，“芝加哥台北经文处”负责人通过《芝加哥论坛报》发表不负责任言论，声称台缺席世界卫生大会将“损害台湾民众健康福祉”，造成“国际防疫缺口”。这纯属利用疫情编造谎言，进行政治操弄，谋求“台独”政治私利。

信中指出，台湾同胞是我们的骨肉兄弟，没有人比中国中央政府更关心台湾同胞的健康福祉。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世卫组织专家可赴台湾地区进行考察或提供援助。台湾地区能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。

信中表示，武汉发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，中国政府一直本着严肃认真、高度负责、开放透明的态度积极应对，得到包括世卫组织在内的国际社会的高度评价。中国国家卫生健康委及时主动向台湾地区通报了疫情信息。应台湾地区相关部门请求，大陆方面邀请和安排台湾地区专家于1月13日至14日到武汉进行了实地考察，对疫情防控、应对处置、医疗诊治、病原检测等问题进行了全面认真了解，并同参与此次疫情防控和患者治疗的大陆专家进行了交流。台方医疗专家对大陆方面的接待表达由衷感谢。这充分说明所谓“国际防疫体系出现缺口”的说法完全不成立。

发言人在信中强调，世界卫生组织是主权国家才能参与的国际组织。在中国台湾地区参与世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的重要原则。2009年至2016年，台湾地区连续8年以“中华台北”名义和观察员身份参加了世界卫生大会。这是在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。一个中国原则是两岸关系和平发展的政治基础，也是中方对台湾地区参与世卫大会作出特殊安排的政治基础。民进党自2016年执政以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。对此，民进党当局倒真的需要好好问问他们自己，而不是别人。

(责编：崔越、刘洁妍)
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