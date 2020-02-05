驻墨西哥大使祝青桥在墨媒体发表署名文章《中国正全力打赢新型冠状病毒疫情阻击战》

人民网墨西哥城2月4日电 （记者 刘旭霞） 2月4日，驻墨西哥大使祝青桥就中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情在墨西哥主流媒体《千年报》上发表题为《中国正全力打赢新型冠状病毒疫情阻击战》的署名文章，全面客观介绍中国在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中采取的果断有力应对举措，强调中国政府一直同世卫组织和国际社会保持密切沟通，呼吁各国客观公正、冷静理性看待和评估疫情，遵循世卫组织专业化建议，相信在国际社会大力支持下，中国必将打赢疫情防控阻击战。

文章全文如下：

近期，新型冠状病毒肺炎疫情引起国际社会高度关注。面对来势汹汹的疫情，中国政府将人民生命安全和身体健康放在首位，迅速采取果断有力的应对措施，打响疫情防控阻击战。

中国第一时间构建起以湖北武汉为重点、从中央到地方、全方位多层次的防控体系，史无前例地对武汉这样一座地处交通要冲、人口超千万的特大城市实行“封城”，对所有患者集中隔离，对密切接触人员采取居家医学管理，对进出武汉人员实行严格管控，暂停公共客运，关闭交通枢纽，严控传染源。31个省区市启动应急机制，取消大型公共活动，在交通道口对进出和流动人员进行发热监测，对社区进行半封闭管理，实现防控“无死角”。对出境游客进行健康申报，安排民航包机帮助滞留海外的中国公民回国，严防疫情向外传播。普通民众积极响应政府号召，主动减少出行，自觉居家隔离，众志成城，团结奋战，打响了疫情防控的人民战争。

统筹调度全国医疗资源，科学有序推进诊疗防控。中央政府向全国紧急调拨疫情防控补助资金，从各地抽调50支医疗队、6000名医务人员支援湖北，向疫源地紧急调用和派发大量医疗物资。在10天时间内以创纪录快的速度在武汉建成拥有1000个床位、专门收治疫情感染患者的专门医院，并由军方接管和抽组医疗力量承担救治任务，预计几天内还有另外一所1600个床位的专门医院即将建成。成立疫苗攻关专家组，成功甄别出病原体并分离出新型冠状病毒毒株。各级医院为发热患者开辟绿色通道，确保确诊和疑似患者诊疗费用“零自付”。各类医疗器具生产企业第一时间恢复生产，保障市场供应。

中国在疫情发生后采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，被世卫组织总干事称赞为“设立了应对疫情的新标杆”。中国一直同世卫组织和国际社会保持密切沟通，本着公开透明和负责任态度及时向各方通报疫情，分享病毒基因序列等技术信息，回应各方关切。世卫组织总干事谭德塞明确表示，宣布疫情为“国际关注的公共卫生突发事件”并非对中国投下“不信任票”，而是担心其他卫生系统脆弱的国家未能做好准备，不赞成甚至反对对华采取不必要的国际旅行和贸易限制。特别需要强调的是，面对公共卫生危机，各国应当携手应对、共克时艰，而不是以邻为壑，更不应乘人之危。近来有很多国家都向中方伸出援手，捐助疫情防控物资，我们对此表示感谢。但也有个别国家采取过激反应措施，人为制造和散步恐慌，很不厚道，我们对此表示反对。正如谭德塞总干事所说，“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻，是需要团结而不是羞辱的时刻。”我们呼吁国际社会继续客观公正、冷静理性看待和评估疫情，遵循世卫组织专业化建议，同中方一道共同应对疫情，积极维护全球公共卫生安全。

疫情发生以来，中方一直同墨外交、卫生、海关、移民、边检等政府部门保持着密切沟通与协作，及时向墨方通报疫情及中方防控努力，并向在墨和来墨中国公民发布通知，提醒中国公民提高防范意识，积极配合墨方有关防控举措。同时，中方也高度重视在华墨西哥公民健康安全，依法积极提供协助。墨西哥各界人士也以各种方式纷纷对中国防控举措表示理解并给予了声援。

习近平主席说，“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”我们相信，有中国制度优势的坚强保障，有此前应对公共卫生事件积累的有益经验，有新中国成立70年来积累的强大科技和物质基础，有国际社会的大力支持，中国必定能够打赢这场疫情防控阻击战。武汉加油！中国加油！

(责编：崔越、刘洁妍)