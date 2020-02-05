美媒借疫情恶言攻击中国，美读者批：耻辱！

【环球时报综合报道】“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考。” 2月3日，中共中央总书记习近平主持召开政治局常务委员会会议，对新型冠状病毒疫情防控再次作出全面部署。这是中国最高领导层10天内第二次就疫情防控举行会议。中国国内正在举全国之力坚决遏制疫情蔓延，令全世界为之瞩目。许多国家和国际组织都纷纷表态，承诺合作对抗这一“全球性的挑战”，并为中国采取严格措施使得全球避免了疫情的大规模扩散而点赞。柬埔寨首相洪森3日表示，如果中国政府同意，他希望到访武汉，此前他称“愿意在这非常时期与中国政府和人民患难与共”。巴基斯坦、伊朗、韩国、土耳其等许多国家都表达对中国抗击疫情的支持和帮助。与此形成鲜明对比的是， 美国一些官员、政客和媒体仍不时发出自私而冷漠的言论。美国《华尔街日报》3日刊登一篇题为“中国是亚洲真正的病夫”文章，恶毒攻击中国和中国政府，就连许多美国读者也指责这篇文章是“美国的耻辱”。中国外交部发言人华春莹4日表示，病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是谣言和恐慌。她强调：“疫情是一时的，而合作是长久的。面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰，这符合各国的共同利益。”

俄媒：得益于社会制度，中国有信心战胜疫情

2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。这是10天内中共最高领导层就疫情召开的第二次政治局常委专题会议。上一次会议是在1月25日，正月初一。彭博社称，这在过去几十年来都是罕见的。新型冠状病毒已经夺去了中国400多人的生命，导致中国股市暴跌。会议强调，这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。

“得益于社会制度，中国有信心战胜疫情”，《俄罗斯报》4日称，习近平在中共中央政治局常务委员会会议上发表重要讲话，将“落实工作抓实抓细”作为最关键的问题。中国10天内建成火神山医院并投入使用，这是世界上前所未有的速度。显然，中国社会主义的优势证明了其行政管理的有效，这有助于克服问题和挑战，也为防疫工作提供了有力支持。

“香港01”网站称，这次会议肯定了当前疫情防控，但同时也没有回避问题，指出依然存在差距和短板。在会议上，习近平强调，在疫情防控工作中……对党中央决策部署贯彻落实不力的，对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。对失职渎职的，要依纪依法惩处。

习近平要求对一些官员进行问责的讲话受到中国网民的普遍称赞。4日，据湖北省和武汉市纪委监委网站的消息，湖北省红十字会常务副会长等3名领导被给予免职等处分。武汉市3名局级领导因防疫应急物资储备仓库违规发放口罩问题也被处分和问责。

抗击疫情，中国并不孤单

当地时间3日，世界卫生组织执行委员会第146届会议在日内瓦世卫组织总部召开。世卫组织总干事谭德塞在会上再次强调，(对疫情)防范是必要的，但无需过度反应。他说，在中国之外，有23个国家一共出现151例确诊病例，这个数量很小，而且发展缓慢。这是可以被控制的。谭德塞强调，各国没有理由采取国际旅行或贸易限制措施，战胜疫情的唯一途径是“所有国家合作团结”。

“在抗击疫情方面，中国并不孤单。其他许多国家和国际组织都承诺合作抗击这种新病毒。”尼日利亚“权威新闻网”4日称，尼日利亚总统布哈里表示，尼日利亚及其人民坚定地与中国站在一起抗击疫情。布哈里还说，中国一直对尼日利亚和非洲给予了极大帮助。

患难见真情。连日来，许多国家都以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助。巴基斯坦总理伊姆兰·汗日前表示，巴愿意动员所有医疗物资和储备援助中国。韩国总统文在寅3日表示，“中国是与韩国人员交流规模最大的国家，中国的困难就是我们的困难。” 菲律宾总统杜特尔特3日表示：“中国对我们友好，我们也应展现同样的态度。排外心理需要停止。”

柬埔寨媒体《柬中时报》4日透露，正在韩国访问的柬埔寨首相洪森3日表示，若中国政府同意，他将率领政府代表团前往中国武汉访问，并慰问当地柬埔寨留学生。1月30日，洪森还曾表示，在新型冠状病毒肆虐中国的时期，柬埔寨不会“背弃”中国，愿意在这非常时期与中国政府和人民患难与共。

美媒恶言遭网友批“耻辱”

与此相反，美国的一些政客和媒体却借机制造“世界对中国恐慌”和“中国崩溃”论。《纽约时报》声称，这次疫情“很可能会成为世界大流行病(在两个或多个大洲流行的疫情)”。文章还称，“严格的反传染限制为时已晚，没有迹象表明情况会好转”。对此，世卫组织属下全球传染病危害及预防司司长布里安德3日称，目前疫情并未构成“世界大流行病”。

《华尔街日报》3日的一篇评论更加恶毒。这篇题为“中国是亚洲真正的病夫”的文章称，这场疫情对中国的打击使我们思考地缘政治和经济假设，“现在许多人担心冠状病毒疫情将成为全球大流行病……中国经济崩溃的后果同样不可遏制。”该文章配有一个题为“共产主义冠状病毒”的视频，对此，许多美国网友都看不下去。一名网友称：“可悲的是，这篇文章很恶心，因为自从2019年流感季节开始，美国已有超过8000人死于流感。”另一名网友称，“这样的文章是美国精神的耻辱。美国已经失去了自信心。”还有网友称，“利用一场公共卫生危机来复制粘贴作者上世纪90年代就存在自己电脑中的一篇‘中国崩溃’论文章，这太low了。”

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平4日接受《环球时报》记者采访时说，像柬埔寨和巴基斯坦这样的国家，经济发展和科技实力远不如西方，但他们在中国面临危机时，更多表现的是感同身受并提供力所能及的支持。洪森这样的表态值得中国人民珍视。许利平说，疫情是一种跨国境的全球性问题，不是中国一家的事，西方一些国家政府和媒体对中国的歧视政策和观点完全不符合人道主义精神，显示了他们的虚伪。

病毒不分国界

截至2月4日20时，根据国家卫健委和各省(自治区、直辖市)的最新数据，累计报告确诊病例20522例，累计死亡病例426例。新加坡《联合早报》称，目前中国大陆新型冠状病毒感染的肺炎确诊和死亡人数已超越SARS，显示出目前疫情形势严峻。

4日，在国新办举行的新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉透露，目前中国新型冠状病毒感染的肺炎病死率为2.1%。她说，目前死亡患者主要集中在湖北省，占全国的97%，湖北省确诊病例的病死率是3.1%，武汉市的病死率是4.9%。湖北省以外的其他省份的病死率是0.16%。焦雅辉说，从这组数字可以看出，主要的死亡还是在湖北，尤其是武汉。对于全国其他省份，虽然病例数也不少，但是病死率其实是相当低的。“从这一点来讲，我们还是有信心的。这些病例绝大多数还是轻型的病例，所以不必产生恐慌。”

从3日晚开始，武汉市连夜建了三所方舱医院，共设3800张床位，专门收治确诊的轻症患者。《环球时报》赴武汉特派记者4日在武汉洪山体育馆看到，设在这里的方舱医院施工已进入收尾阶段。

俄罗斯“红星”电视台4日报道，仍住在武汉的俄罗斯公民帕维尔对该电视台表示：“在我们居住的地区，一切都非常平静。当地采取了严格的防控措施。一切都有条不紊，商店和药房都在正常运行。”

法新社称，英国政府将投资2000万英镑鼓励英国药厂研发新冠状病毒疫苗。世界著名大药厂葛兰素史克、强生等都宣布，加入研发疫苗和药物的行列。另据报道，日前英国医学科学院、非洲疾病控制与预防中心、巴斯德研究所等75家国际研究机构签署联合声明，承诺分享新冠状病毒的研究数据和成果。

路透社称，西方七国集团的卫生部长3日举行电话会议，同意在旅行规定和预防措施、新病毒研究方面与世卫组织、欧盟和中国进行协调。德国卫生部长史潘在会后发表的声明中说：“只能通过国际社会和欧洲层面进行协调才能找到应对这种病毒的适当措施，因为病毒既不分国界，也不分国籍。”此前一天，德国卫生部发言人称，单独行动不太可能成功应对该病毒造成的“全球风险”。

【环球时报赴武汉特派记者 樊巍 杨诚 崔萌 环球时报记者 倪浩 环球时报驻外记者 陶短房 青木 陈一 王伟 柳玉鹏】

(责编：贾文婷、杨牧)