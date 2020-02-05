“PHEIC和疫区，二者并没有本质的联系”

人民网堪培拉2月5日电 （记者 陈效卫）“1月30日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布将新型冠状病毒疫情列为‘国际关注的突发公共卫生事件’（简称PHEIC），但被列为PHEIC,并不意味着此次疫情失控。”澳大利亚著名传染病学专家王斌博士在接受记者采访时坦言，“PHEIC和疫区二者并没有本质的联系。”

王斌目前兼任澳大利亚新南威尔士大学和西悉尼大学高级研究员。作为首席科学家，曾主持萨斯、禽流感、猪流感等多个澳大利亚国家级研究项目。王斌解释说，PHEIC指的是通过疾病的国际传播构成对其他国家的公共卫生风险，以及可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常事件。从2009年的猪流感疫情开始，世界范围平均每2年就有一次疾病流行被宣布为PHEIC。

“此次冠状病毒的流行，疫情相对比较温和。”王斌作了对比：目前冠状病毒临床死亡率为2%左右，比2003年萨斯死亡率低8%。澳大利亚与中国每年有数百万人口流动，目前澳发现10个冠状病毒病例，其中3例已痊愈出院，官方也已宣布痊愈病人没有冠状病毒的传染性。另外，在80多例海外患者中，迄无任何死亡病例。这些临床数据说明，冠状病毒感染者预后相对良好。

王斌强调，世卫组织宣布PHEIC对受影响的地区也有很大的积极作用。这些作用包括得到相关国家和医疗组织的重视，测试当地卫生防疫系统的完整性并发现其中的薄弱环节，争取国际合作和国际医疗援助，避免疫情扩大至周边地区等。

“巴西寨卡病毒疫情就是有力的佐证。”王彬表示。2015年，巴西寨卡病毒感染者临床症状轻微，但孕妇感染造成的新生儿“小头病”蔓延，从而使得世卫组织在2016年2月宣布寨卡病毒为PHEIC事件。该项宣布促成了巴西各级政府部门的协调行动，集举国之力消灭了主要宿主“伊蚊”，取得了显著成效，并于8月成功地举办了里约奥运会。11月，世卫组织宣布解除寨卡病毒的PHEIC地位。

“世卫组织３个月后将重新评估，一旦疫情被控制，中国的PHEIC状态就将被宣布解除。”王斌乐观地表示。实际上，中国一直不遗余力地控制疫情扩散，堪称表率。1月下旬，世卫组织驻华代表高力博士带领的专家团对武汉大学中南医院进行了实地考察后认为，该院创新的病人分流系统减少了就医人群的相互感染，也大大增强了中外专家对控制此次疫情的信心。此次世卫组织更是对中国给予了充分肯定：“中国发现疫情、分离病毒、测序基因组并与世卫组织和世界分享的速度之快，令人印象深刻，难以用语言形容”，因此世卫组织“不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令”。

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