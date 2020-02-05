驻纽约总领事黄屏呼吁携手互助共御疫情

中国驻纽约总领事黄屏讲话

人民网纽约2月4日电 （记者李晓宏）当地时间2月4日上午10时许，中国驻纽约总领事黄屏在驻纽约总领馆举办新闻发布会，向中外媒体介绍中国防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的坚决有力举措，呼吁各国人民团结互助共御疫情。

黄屏首先介绍了疫情的最新情况。世界范围内，据世界卫生组织报告，2月3日，中国境外共有确诊病例153例。在美国，据美国疾病控制和预防中心报告，截至2月3日，美国本土发现11例确诊病例。其中，驻纽约总领馆领区内第一例确诊病例，是居住在马萨诸塞州的一位来自湖北武汉的留学生。“昨天，我在波士顿，会见了马萨诸塞大学校长马蒂·米汉。”黄屏说，“我们很高兴地得知这名学生的状况已有所改善，身体正在稳步恢复中。”

黄屏表示，纽约总领馆目前已与领区内10个州的地方政府进行了疫情防控的密切沟通。“昨天我同马萨诸塞州州长贝克，就合作应对疫情进行充分讨论。今天，我们还与库莫州长在纽约的办公室保持密切联系，以获取信息并分享我们应该采取什么措施来对付这种疾病。”

黄屏指出，应对当前疫情是中国政府最重要、最紧迫的任务。当前最关键的任务是落实对新型冠状病毒防控细节的安排，遏制疫情蔓延。目前，中国政府迅速、有力地采取了最严格、最全面的措施，调动全国一切资源，全力救治病人，防止疫情扩散。

黄屏强调，疫情爆发以来，中国一直以高度负责的态度，积极参与国际合作。中国及时向世卫组织和包括美国在内的有关国家和地区通报了疫情情况。除了在第一时间分享新病毒的基因序列等信息外，中国还邀请了世界卫生组织、香港、澳门和台湾地区的专家到武汉进行实地研究。中国驻外使领馆也一直与所在国政府保持密切沟通，随时通报疫情和防控工作。

黄屏介绍，驻纽约总领馆一直密切关注疫情进展，通过自己的网站、微信公众号和Instagram帐户及时发布相关提醒。同时，加强了与流行病相关的心理咨询工作，调配更多咨询师回答市民的咨询。总领馆还增加了签证处的消毒频率，科学地控制和指导来办理签证的人员流动。此外，派人前往机场，协助中国旅客解决遇到的入境限制等情况。

黄屏说，在中国勇敢抗击疫情的同时，美国和世界各地的人们也都伸出援手。在业界有“病毒猎手”之称、17年前曾协助中国抗击非典的哥伦比亚大学流行病学专家Lipkin博士，日前再次赴华提供帮助。“我借此机会向支持中国的美国人民及世界许多国家的人民表示衷心感谢，也希望看到美国政府的帮助早日到来。”

黄屏说，在祖籍国遭遇艰难之际，华人华侨积极踊跃地捐款捐物。过去一周里，总领馆收到了许多电子邮件和电话，要求提供捐赠和帮助的方法。据不完全统计，迄今为止，纽约领区的华人华侨已向中国捐赠了价值约40万美元的商品、200万只口罩、2.7万套防护服和其他医疗用品。

“疫情让我们再次清楚地看到，在地球这只船上，人类的命运紧密相连。” 黄屏表示，灾难面前，人类需要善待同类，携手互助。正如美国前总统富兰克林?罗斯福所言：“我们唯一需要担心的就是恐惧本身。”相信世界各国人民抛开分歧，团结起来，同舟共济，定会战胜人类共同的敌人流行病的挑战。

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