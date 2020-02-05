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特朗普将发表国情咨文 共和党参议员提醒：不要提弹劾一事

2020年02月05日08:32  来源：人民网-环球时报
 

谁将代表美国民主党挑战特朗普？备受关注的美国2020年总统大选第一场民主党党内预选，被认为具有选举风向标作用的艾奥瓦州预选，不料竟迎来一个无比尴尬的结果：当地时间3日深夜，民主党宣布这场预选因“技术问题”延迟公布结果，直到本报发稿时，胜选者仍然未知。就在美国2020年大选以空前混乱的场面开锣之后，紧接着，特朗普将于当地时间4日发表国情咨文，而参议院则定于5日表决是否弹劾这位总统。正如美国媒体评论的那样，初选、国情咨文和弹劾案——这3桩可能为这个大选年定调的事件凑在一块儿，使得本周成为美国政治上“拥挤不堪的一周”。

当地时间4日，特朗普将在国会发表总统最重要的年度演讲——国情咨文。据《华盛顿邮报》3日报道，有美国高层官员透露，这次咨文将以“伟大的美国回归”为主题，聚焦于特朗普任内的成就，包括蓝领繁荣、帮助工薪家庭、降低医保花费、安全合法移民，以及保障国家安全等五大主题。他说，咨文将赞扬美国的经济和军事力量，展现美国未来的乐观愿景。这名官员说，总统“将在国情咨文中呼吁国会持续与行政部门合作，打造让全民兼容并蓄的经济力，让最需要帮助的人最快得到支持，并使各种背景的民众能有新的发展机会”。有分析认为，特朗普是有意将他的愿景跟左翼民主党人的竞选纲领竞争。

在5日参议院表决是否弹劾特朗普前，一些共和党参议员提醒特朗普，不要在国情咨文中提及弹劾一事。CNN说，尚不清楚特朗普是否会在国情咨文中兜售自己无罪。《纽约时报》4日报道说，特朗普预计会克制自己在弹劾问题上的怒气，呼吁国会立法以推行政府的政策目标。3日，特朗普对福克斯新闻网表示，他将在国情咨文中“谈论我们已经取得的成就”，声称“没有人像我们取得过这样的成就”。至于呼吁进行两党合作的前景，特朗普表示，“我想将来与民主党领导层一起工作，但这很难”。

美联社4日称，最新的民调显示，美国民众对特朗普的国情咨文内容并不满意。受访者认为，经济、医保、移民与环境应该是特朗普政府2020年需要应对的优先议题。只有20%的受访者对国家现状满意，不满者达到60%。不仅如此，更多美国人认为未来局面“会更糟”。

前纽约市长、亿万富翁布隆伯格是民主党最后一位宣布参加总统竞选的，也是遭受特朗普攻击最多的。2日，特朗普接受福克斯新闻网采访时称布隆伯格是“矮子”(身高173厘米)，参加民主党辩论时“要站到箱子上”。布隆伯格3日则对路透社表示，他不会任由特朗普“欺负”，特朗普对他的羞辱是“害怕的表现”。布隆伯格说，他会打败特朗普，“特朗普已经无法控制自己，因为我会干掉他”。（温燕 任重）

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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