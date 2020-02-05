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西澳大利亚州州长强调要保持强劲对华关系

2020年02月05日08:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网珀斯2月5日电 （王泉骄）2月3日，在会见矿业、能源、教育、旅游和农业等产业代表后，澳大利亚西澳大利亚州州长麦高文与副州长兼卫生部长库克、州财政部长怀亚特共同举行新闻发布会，就新型冠状病毒感染的肺炎疫情有关问题回答记者提问，强调无论现在和将来都要保持强劲对华关系。

麦高文代表西澳州政府向中国人民、在澳及全球华人表示慰问。他向媒体表示，疫情形势不断演变，没有必要恐慌。西澳州目前没有确诊病例，风险仍处于低水平。此外，西澳州政府与业界的共识是，无论现在和将来都要保持强劲对华关系，携手支持西澳华人社团。现在对华人不应歧视，而应给予支持。

麦高文说，西澳州与中国的经济文化联系可能是西方世界中最为密切的，我坚信中西澳友好能够经受住考验。他称将要求澳联邦政府澄清海运业隔离措施，尽可能降低对西澳出口干扰，还将要求联邦政府延长因旅行限制无法按时赴澳中国留学生签证。

针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能对西澳州经济产生的影响，麦高文强调西澳经济的韧性足以经受疫情冲击，西澳社区、工商界与卫生部门应携手共克时艰。怀亚特表示，尽管疫情可能带来经济财政负面影响，但应不会威胁西澳州在2019至2020财年实现26亿澳元财政盈余，西澳州经济金融领域已做好应对准备。州预算对铁矿石价格预期非常保守，完全可以抵御当前铁矿石价格下跌冲击，疫情对西澳影响取决于旅行限制存续时间、对海运的冲击及运输业复苏的速度。

当天，麦高文还在自己的社交媒体上发文，重申西澳州政府对中国人民和全球华人的同情和慰问，强调不应因疫情歧视华人，而应伸出援手。西澳州卫生体系和医院已为应对传染性疾病做好充分准备，州政府将与联邦政府携手努力为业界提供支持，确保州经济发展并创造就业。

(责编：崔越、刘洁妍)
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