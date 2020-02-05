美研究发现呼吸道病毒逃避免疫系统攻击的一种机制 

新华社华盛顿2月3日电（记者周舟）美国研究人员发现一种常见呼吸道病毒逃避人类免疫系统的机制，未来有望应用于开发应对常见呼吸道病毒感染的疫苗。

“人类偏肺病毒”是引发全球儿童和老人呼吸道感染的第二常见原因，仅次于同一个病毒属的另一种单链核糖核酸（RNA）病毒--“呼吸道合胞病毒”。2月3日发表在英国《自然·微生物学》杂志上的研究显示，“人类偏肺病毒”通过一种常见RNA甲基化修饰(m6A)可逃过生物固有免疫应答的攻击。

固有免疫应答又称非特异性免疫，是机体抵御外来微生物入侵的第一道防线。当病毒侵袭细胞时，会产生自己的病毒RNA, 而固有免疫应答首先要做的就是识别出病毒RNA和自体RNA。美国俄亥俄州立大学研究人员通过跟踪用于产生固有免疫应答的细胞信号，发现“人类偏肺病毒”在经过甲基化修饰后，成功降低了免疫蛋白对病毒RNA的识别能力，从而逃过免疫系统攻击。

研究人员发现，在敲除掉这种修饰后，该病毒产生的变异形式可诱发机体更强有力的固有免疫应答，这对机体形成针对特定病原体的适应性免疫应答至关重要。

研究人员对棉鼠进行的动物实验显示，这种变异病毒可以作为“人类偏肺病毒”疫苗，有效阻止棉鼠感染，引发更强烈的固有免疫应答和有效的适应性免疫应答。

研究人员表示，由于这种甲基化修饰也可能存在于其他病毒，这一发现还可为研发“呼吸道合胞病毒”及其他病毒疫苗提供线索。

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