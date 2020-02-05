欧盟官员：不给解决伊核协议相关争端设最后期限

新华社德黑兰2月4日电（记者张栩 柳伟建）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利4日说，欧盟方面已同意不给解决伊朗核问题全面协议相关争端设置最后期限。

据伊朗国家电视台4日报道，博雷利在接受伊朗媒体采访时表示，欧盟方面将无限期延长解决伊核协议相关争端的期限，已同意不对此设置最后期限，从而避免将该问题提交至联合国安理会。

“我们不愿开启一个终结伊核协议的进程，”博雷利说，“与此相反，我们希望挽救该协议。”

博雷利3日抵达德黑兰，就伊核协议及其他热点问题与伊朗总统鲁哈尼、外长扎里夫等分别交换意见。伊朗政府随后发表声明说，伊朗愿与欧盟加强合作，解决伊核协议相关问题。

法国、德国和英国三国外长1月14日曾发表联合声明，呼吁伊朗遵守在伊核协议中所作承诺，并警告伊朗如果一意孤行，三国将不得不在伊核协议框架内采取措施，特别是诉诸争端解决机制。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

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