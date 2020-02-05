王群大使：中国疫情防控措施正在科学、有序、精准推进

王群大使发言

人民网柏林2月4日电 （记者 花放） 当地时间4日，石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油伙伴国在维也纳举行联席会议，中国常驻维也纳联合国代表王群大使应邀出席，向与会各方介绍当前中国防控新型冠状病毒感染肺炎疫情进展，并就疫情对中国经济和世界能源市场可能的影响与各方交流。欧佩克秘书长巴尔金多、欧佩克成员国和非欧佩克产油伙伴国代表等出席会议。

王群首先介绍了当前中国疫情防控的最新形势，并通过分析和对比相关数据表明，疫情对中国影响仍是局部的，防控形势正在向好的方向发展。王群强调，抗击疫情是中国党和政府当前最重要工作。习近平主席多次主持会议专题研究，中央成立应对疫情工作领导小组，国务院也成立联防联控机制，各部门各司其职，军队积极支援地方。全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，防控措施科学、有序、精准推进，正逐步取得成效。中国政府始终以公开、透明、负责任态度及时通报疫情信息，回应各方关切，保障在华外国公民生命安全，受到国际社会充分肯定。

王群表示，中方防控举措不但更早，而且最全面、最严格，很多远超出《国际卫生条例》的要求和世界卫生组织的建议。世卫组织虽将此次疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”，但也声明此举主要是着眼于帮助卫生系统脆弱的国家加强疫情应对，世卫组织将继续对中国防控能力充满信心。中国有以习近平同志为核心的党中央坚强领导和社会主义制度的强大优势，有此前应对紧急公共卫生事件的有益经验，有新中国成立70年特别是改革开放40年来积累的强大科技和物质基础。有这三条优势，中国有信心也有能力打赢抗击疫情的阻击战。

王群表示，我们要客观理性科学看待疫情，团结合作加以应对。世卫组织总干事明确表示没有理由采取不必要地限制国际旅行的措施，也不主张限制贸易和交通。令人遗憾的是，一些防疫能力很强的大国却反其道而行之，采取全面禁止中国公民入境的举措。这种做法非常不负责任，将产生负面效应，甚至制造恐慌。这也严重干扰了国际交流、正常贸易和全球市场。

王群表示，短期来看，疫情会增加中国经济运行压力。然而，中国数字经济新业态十分活跃，形成了新的增长点，对疫情损失有所弥补。中国产业链非常完整，抗疫物资生产带动了制造业发展。中国政府宏观调控能力强、资源充沛，已经并将继续出台一些鼓励经济增长的政策措施。

王群说，评价疫情对中国经济中长期的影响，首先要看到疫情影响目前仍是局部、暂时、有限的，也要看到中国防控工作正逐步取得成效，更要看疫情不会改变中国经济中长期向好的基本面。中国是全球第二大经济体，经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚、结构更为合理，与世界经济交织程度很深。这些基础性成果和条件不会因疫情而有较大影响。此外，中国经济发展中的积极因素仍在增多，对经济稳定运行形成长期支撑，这些利好因素不会被疫情逆转。

王群强调，习近平主席昨天主持召开中共中央政治局常务委员会会议要求湖北省等疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，并专门部署了各项举措。通过这些措施，我们完全可以把疫情对经济的影响降到最低，使中国经济保持巨大增长动力。中国经济保持良好增长态势，将有力助推世界经济增长，这对各国都是好消息。

王群说，能源是经济发展的基础，经济强则能源需求旺。中国经济中长期仍将呈现稳定发展，中长期能源消费需求也将稳步增长。欧佩克是全球最大的能源组织，欧佩克及伙伴国机制在全球能源市场影响举足轻重。作为世界能源市场稳定的需求方，中方愿与欧佩克及伙伴国一起，携手合作，共同维护能源市场稳定和长期供应。

巴尔金多秘书长和与会各方纷纷表达对中国抗击疫情的坚定支持，高度赞赏中国所采取的高效、有力的疫情防控举措，充分肯定中方以负责任和透明态度及时向外界发布疫情信息，并与世卫组织等国际社会就疫情相关问题保持密切合作，相信中方有能力早日取得抗击疫情的胜利。各方普遍对中国经济发展中长期前景表示乐观，认为疫情给中国经济带来的影响是暂时的、有限的，强调欧佩克及其伙伴国愿与中方加强沟通合作，共同维护全球能源市场稳定。

会后，王群大使还接受了彭博社、标准普尔能源资讯、阿尔古斯媒体集团等国际财经媒体的采访，就中国疫情防控举措、疫情对经济的影响等问题回答了记者提问。

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