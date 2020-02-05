驻里约热内卢总领事：中方愿与国际社会加强沟通协调 共同维护国际卫生安全

人民网里约热内卢2月4日电（记者 李晓骁）当地时间2月3日，中国驻里约热内卢总领事李杨在官邸召开媒体吹风会，介绍中国新型冠状病毒肺炎疫情发展的最新情况以及中国政府和人民抗击疫情取得的积极进展，并借机澄清有关谣言，回应巴西民众关心的问题。多家当地主流媒体及我驻里约央媒到场报道。

李杨表示，中国目前是抗击新冠病毒的主战场，14亿人民在中国共产党带领下向病毒发起的战斗，可以用果断、透明、高效、负责来概括。总体看，在中央政府的坚强领导下，全国人民团结一致、齐心抗疫，正逐步取得积极成效。中国科学家已研发出快速检测这种病毒的办法，对加快确诊速度、提高防疫效率发挥了重要作用。最新建成的病毒检测中心每天可检测样本数也大大增加。现在每天确诊病例还在增加，但主要是消化前期累积的疑似病例。迄今确诊病例绝大多数集中在中国境内，国外报告的确诊病例仅一百多例，不及全球总数的1%。目前治愈出院者总数已大大超过死亡人数。事实印证了世卫组织总干事所说的，中国政府不但有效地控制了病毒在本国的扩散，也有效防止了病毒在全球的传播。中方愿意与包括巴西在内的国际社会加强沟通协调，共同维护国际卫生安全。

李杨表示，2月3日，世卫组织总干事谭德塞再次强调，没有理由就国际旅行和贸易采取不必要的干预措施。中方将继续保障在华巴西公民的安全和健康，并向他们提供一切必要帮助。

李杨强调，遏制谣言和错误信息的传播同样至关重要。他现场还回答了记者关于巴西拟从武汉撤侨、疫苗研发、在华巴西公民，以及在巴中国公民的安全及中巴双边交流合作等提问。

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