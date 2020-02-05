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中国驻西班牙大使馆就新型冠状病毒感染肺炎疫情举行记者会

2020年02月05日05:57  来源：人民网-国际频道
 

发布会现场

互动提问

人民网马德里2月4日电（记者陈晓航 姜波）中国驻西班牙大使馆4日就新型冠状病毒感染肺炎疫情举行记者会，使馆临时代办姚飞围绕相关议题阐述中方立场并回答记者提问。包括埃菲社、国家电视台、国家广播电台、欧罗巴通讯社、《阿贝赛报》、《理性报》、伊比利亚报业出版集团等西班牙主流媒体，在西中方媒体和当地华文媒体等20多家中西媒体近50名记者现场出席。

姚飞以五个关键词概括发布内容：

一是“关注”。疫情发生以来，国际社会高度关注形势发展，目前中国确诊病例超过2万例，包括西班牙在内的23个国家发现了确诊患者。更值得关注的是，自2月1日起，治愈病例开始超过死亡病例，而且这一趋势还在加速。

二是“努力”。中国政府和人民为控制疫情付出了前所未有的巨大努力，封闭武汉和湖北多地公共交通与人员流动，派遣医护人员驰援武汉，10天建设2所专门医院，全国多地宣布进行紧急响应。中国始终秉持开放透明政策，第一时间与世界卫生组织和各国分享疫情信息。世界卫生组织对中方努力给予高度评价，表示相信中国有能力战胜疫情。

三是“支持”。中方得到了许多国家政府和人民的支持和声援，收到了许多紧急医用物资捐赠和医药建议。西班牙等很多国家遵循世界卫生组织建议，没有贸然采取限制旅行和贸易的措施，这也是对中国抗击疫情的巨大支持，我们对此高度赞赏并深表感谢。

四是“信心”。新冠肺炎致死率约2%，不必过度担心，更不必恐慌。当前，我们的检测手段更加高效、民众防疫意识加强，防控举措更加严密。我们完全有信心，也有能力战胜疫情。西班牙卫生体制发达，医疗技术高超，应对经验丰富、准备充足，我们也对西班牙充满信心。

五是“包容”。最近一段时间，一些国家出现歧视中国人的现象，但与此同时，我们高兴地看到很多普普通通的西班牙人正通过推特、邮件、视频等向中国人民表达祝福和支持。西卫生部发言人也公开呼吁没有任何理由将亚裔居民视作疑似患者，这令我们深受感动。

姚飞强调，病毒没有护照、不分国籍，我们共同的敌人是新型冠状病毒，而非中国人。相信中西两国人民共同努力、相互帮助，一定能够最终战胜疫情。

记者会期间，姚飞还就中国从抗击非典中所获经验、新冠疫情对中国经济和中西贸易影响、如何有效打击非法野生动物交易等回答记者提问。

(责编：曹昆、闫嘉琪)
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