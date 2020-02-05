本报洛杉矶2月4日电 （记者王如君）中国驻美国大使崔天凯日前在美国加州大学圣迭戈分校举行的“中美关系论坛”上表示，中美应就两国世界观加强战略协调，构建以协调、合作、稳定为基调的双边关系。

崔天凯说，中美关系是当今世界最重要的双边关系，并且处在重要关口。当今世界正在发生复杂、深刻、快速的变化。国际社会面临着合作与对抗、多边与单边、开放与封闭等重大抉择，也拷问着每个国家的世界观。对此，中国给出了明确的答案，这就是构建人类命运共同体。

崔天凯指出，中国的发展无意挑战谁、取代谁，我们对地区和世界霸权没有任何兴趣。一个健康稳定的中美关系是构建人类命运共同体不可或缺的组成部分，也是题中应有之义。中美合作，能够办成很多有利于两国、造福世界的大事。

他表示，一些人试图从政治、经济、军事、科技等方方面面描绘“中国挑战”、渲染“中国威胁”。如果中国真对美国构成什么挑战，那么挑战的就是美国自己的世界观。在美国眼中，世界究竟能不能、应不应成一个命运共同体？美国采取什么世界观，看待中国的视角和判断也会迥然不同。如果以命运共同体的视角看待世界，中美关系不是你输我赢、赢者通吃的零和游戏，也不会落入“修昔底德陷阱”。中美各自的成功对彼此至关重要，世界的和平与繁荣，也将从一个良好的中美关系获益。

崔天凯表示，中美都是现行国际体系的重要支柱，协调合作而非排斥对抗才是正确选择。不久前，中美签署了第一阶段经贸协议，再次证明，中美虽然存在差异和分歧，但两国拥有广泛重要的共同利益。中美合则两利，斗则俱伤。只要双方顺应历史潮流和世界大势，坚持相互尊重、平等相待，就没有克服不了的困难、解决不了的问题。

崔天凯说，面向未来，中方希望与美方加强战略沟通，重建两国关系新的战略框架，就两国世界观加强战略协调，构建以协调、合作、稳定为基调的双边关系，使之重新回到合作共赢的正确轨道。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 16 版）

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