当地时间2月3日，世界卫生组织执行委员会第146届会议在日内瓦世卫组织总部召开。世卫组织总干事谭德塞在会上全面介绍了世卫组织与中方开展的沟通配合，支持中国政府和人民抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的努力，强调“各国应基于事实，科学理性统筹兼顾；防范是必要的，但无需过度反应。世卫组织不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施”。

“这体现了中国的责任担当、信心和能力”

谭德塞在会上表示，“中国应对疫情有力且有效，紧紧抓住疫情中心地区和病毒源头发力，既致力保护好本国人民，也全力阻止疫情向其他国家蔓延。这体现了中国的责任担当、信心和能力。”他提到，在中国之外，目前仅有23个国家发现一共146例确诊病例，这个数字相比以往其他疫情可以说是微乎其微，人们完全没有理由恐慌。如果没有中方的努力，中国以外的病例不会如此之少。

谭德塞强调，各国应共同加大对卫生体系脆弱国家的支持，加强病例诊疗和疫苗研发，澄清不实言论，完善防范手段，增加资源投入，继续与世卫组织分享信息，团结协作抗击疫情。

世卫组织发言人贾萨瑞维奇在接受本报记者采访时重申，当前世卫组织“不推荐任何限制人员流动和贸易的措施”。

世卫组织欧洲区域办事处官员西蒙·范·沃尔登当天接受本报记者采访时表示，世卫组织不建议限制人员往来，这是世卫组织权威科学家给出的专业意见，世卫组织欧洲区域办事处也如此建议。沃尔登认为，世卫组织宣布新型冠状病毒感染肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，其目的在于加速动员其他国家采取预防性措施，给相关国家提供帮助。世卫组织可以推荐相关临时措施，为各国采取行动提供依据，保证国际社会采取有效行动，同时将对人员往来和贸易的负面影响降到最低。

“愿意和中国人民一道打赢这场疫情阻击战”

在执委会会议上，许多国家对中国的疫情防控工作及为全球公共卫生事业所作贡献给予高度评价。

坦桑尼亚参会官员代表非洲区国家感谢中国政府采取有力措施努力控制疫情，强调正是由于中方付出了巨大努力，才确保非洲未出现确诊病例，“下一步非洲国家将继续加强防范，希望世卫组织和中国提供支持”。

德国代表赞赏中国政府行动迅速，公开透明，及时分享信息，与世卫组织保持密切合作。

新加坡代表感谢中国政府及时分享信息，坚定不移控制疫情，表示坚信中国和其他国家的合作一定能战胜疫情。

瑞士代表表示，中国的防控和诊疗措施堪称典范，“愿意和中国人民一道打赢这场疫情阻击战”。

英国、澳大利亚、日本、巴西、以色列、智利、斯里兰卡、荷兰、西班牙、缅甸、埃及、挪威、印度尼西亚、加拿大、丹麦、泰国、瑞典、黑山、孟加拉国等均对中国政府采取的措施表示高度赞赏，呼吁国际社会加强合作，携手战胜疫情。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表李松表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情是全世界面临的共同挑战，中国政府本着对中国人民和全世界人民生命健康高度负责的态度，果断采取了最为全面严格的防控举措。中央政府统一领导、统一指挥疫情防控工作。全国所有省份均启动重大突发公共卫生事件一级响应。正因为实施了这些强有力的措施，才使得疫情被有效控制在中国境内，其他国家确诊病例不足总数的1%。

李松强调，中国政府和人民有决心、有信心、有能力战胜疫情。

“中国应对疫情措施值得称道”

英国《经济学家》杂志最新一期刊文认为，疫情刚出现时，严重性和潜在风险常常被过高估计，容易引发过激反应。实际上，科学家已经开始研制疫苗、探索治疗方案，疫情并不像一些人想象的那样严重。

文章指出，“中国应对疫情措施值得称道”。中国科学家快速识别病毒并进行基因测序，研制出快速检测试剂并同国际社会分享。得益于此，应对疫情的国际卫生合作取得非常大的进步。此外，中国迅速采取延期开学等有效措施，这在世界其他地方是不可想象的。世界从来没有像应对新型冠状病毒感染肺炎疫情这样，采取如此迅速行动。

比利时前首相、瓦隆大区首席大臣迪吕波表示：“全世界相关研究人员都在全力研发针对这一病毒的疫苗，相信中国一定能成功遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情。”他表示对比利时和中国之间的合作前景非常乐观，“2012年，瓦隆大区与湖北省建立友好省区关系，我曾多次访问中国。期待疫情结束后再到湖北看一看。”

（本报巴黎、布鲁塞尔2月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 16 版）

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