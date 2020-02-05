杨洁篪同英国内阁秘书兼首相国家安全顾问通电话

新华社北京2月4日电 2月4日晚，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同英国内阁秘书兼首相国家安全顾问塞德维尔通电话。

杨洁篪介绍了当前中方防控疫情进展情况，强调在习近平主席亲自指挥部署下，中国政府把疫情防控作为当前最重要的任务，我们不仅对中国人民的生命安全和身体健康负责，而且也在为维护世界人民的健康和全球公共卫生安全作出最大努力。我们有信心、有能力战胜疫情。中方感谢国际社会给予的支持和帮助。世界卫生组织反复强调，不赞成甚至反对采取旅行和贸易限制措施。希望英方理解和支持中方的努力，尊重世卫组织的专业建议，确保中英之间正常合作和往来不受影响。

塞德维尔表示，英方充分肯定中方为抗击疫情付出的巨大努力和采取的有效措施。英方始终本着慎重、镇定的态度看待和应对疫情，认为目前疫情死亡率是低的，没有必要恐慌。英方愿同中方加强合作，尽可能向中方提供协助。

杨洁篪指出，中英同为联合国安理会常任理事国和有重要影响的大国，中英合作不仅造福两国人民，也有利于世界和平、稳定、繁荣。当前，中英关系发展面临新的机遇。双方应着眼长远，开拓创新，继续保持高层交往，深化对话和互信，推进各领域交流合作，本着相互尊重的原则，妥处分歧，加强在国际事务中沟通和协调。希望英方为中国企业在英投资创造公平、开放、非歧视的市场环境。

塞德维尔表示，英国新政府高度重视发展对华关系，约翰逊首相愿同中国领导人保持良好交往，促进双、多边领域合作，共同推动中英关系不断取得新成果。英方欢迎中方企业继续扩大对英投资，愿为此提供有利条件。英方愿同中方在气候变化、生物多样性、可持续发展等领域加强合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 03 版）

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