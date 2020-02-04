外交部：面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰

人民网北京2月４日电 据外交部网站消息，外交部华春莹今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：我们注意到中方今天上午表示，中方希望美方的援助早日到位。请问中美双方是否就援助细节进行协商？涉及哪些方面？

答：中方注意到美方多次表示愿意向中方提供援助。希望美方的援助早日到位。

问：你能否提供确诊感染新型冠状病毒肺炎的在华外国人的具体情况？比如说国籍、年龄等信息？

答：出于对当事人个人隐私的保护，我们不便透露当事人国籍信息。

问：昨天在世卫组织执委会第146届会议上，世卫组织总干事谭德塞再次强调，防范是必要的，但无需过度反应。世卫组织不建议各国采取任何旅行或者贸易限制措施，呼吁各国采取基于证据、令人信服的措施。他同时也警告了谣言和错误信息传播的危害。请问中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。世卫组织总干事谭德塞近日多次强调，“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻”。病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是谣言和恐慌。因此，世卫组织一直呼吁各国基于事实采取令人信服的措施。

事实是，疫情发生以来，中方采取了空前严格的防控举措，其中很多都超出了世卫组织的建议和《国际卫生条例》的要求。根据世卫组织2月3日发布的疫情报告，全球除中国外共有153例确诊病例，不到中国境内病例的1%，而2009年美国H1N1流感蔓延到214个国家和地区。正是由于中方的努力，才有效防止了疫情向其他国家蔓延。中方为抗击疫情采取的举措被世界卫生组织称赞为“设立了应对疫情爆发的新标杆”。

事实是，根据媒体报道，2009年甲型H1N1流感死亡率高达17.4%；2012年中东呼吸综合征死亡率为34.4%；埃博拉疫情死亡率是40.4%。此次在中方的不懈努力下，目前中国境内新冠病毒疫情死亡率约2.1%，远低于以往其它疫情。2月1日起，治愈人数开始超过病死人数。截至2月3日24时，累计治愈出院病例632例。我们有信心、有能力战胜这场疫情。

事实是，世卫组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，主要目的是为卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家提供必要国际援助。世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令，并且多次表示中国采取的举措坚定有力，对中方战胜疫情始终充满信心。一些防疫能力强大、防疫设施先进的发达国家率先采取过度的限制措施，这与世卫组织的建议相违背。即便一些美国媒体和专家也都认为，过度限制措施恰恰是世卫组织反对的，并不能真正降低病毒扩散的风险。我还注意到，有德国媒体报道表示，面对疫情，如果我们充满同情帮助之心，那么恐惧和恐慌就会退却。如果在疫情挑战面前失去人性，那输掉的就不仅是一场对抗疾病的战役。

我想强调，病毒无国界。疫情是一时的，而合作是长久的。面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰，这符合各国的共同利益。

问：中国新型冠状病毒疫情牵动着世界人民的心，我们注意到，很多日本网友不约而同聚拢到中国驻日本使馆社交媒体账户评论区，给武汉加油，给中国打气，发言人对此有何评论？

答：我也看到了有关报道，非常感动。此次疫情发生以来，无论是日本政府还是社会各界，都给予了中国很多同情、理解和支持。

疫情一发生，日本政府就表示将全力协助中国抗击疫情。日本政府和日本许多地方、企业主动向中方捐赠口罩、护目镜、防护服等防疫物资。一些捐赠给武汉的物资包装箱上写着“山川异域，风月同天”、“岂曰无衣，与子同裳”。我还从网上看到一些照片，在日本的一些药妆店，可以看到“中国加油”、“武汉加油”的标语。东京晴空塔专门点亮了红色和蓝色，为中国武汉抗击疫情祈愿和加油。针对个别国家出现的极端歧视性言论，日本厚生劳动省官员在记者会上表示，“坏的是病毒，而绝非是人”。我还听说，有日本学校给学生家长写信，教育孩子们不要带着恶意去谈论中国武汉。

我想很多中国网民和我一样都注意到了日本人民这些温暖人心的举动。在当前抗击疫情的艰难时刻，我们对其他国家人民给予中国的同情、理解和支持表示衷心感谢，铭记在心。

病毒无情人有情。疫情是一时的，友情是长久的。我们将继续同国际社会一道，全力争取打赢疫情防控阻击战，早日恢复正常的工作生活秩序，与各国人民继续开展友好交往。

问：据报道，当地时间3日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，对受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的中国人民表示诚挚慰问，支持最近一段时间以来中国政府应对疫情所作的努力，并对中国经济继续展现极强的韧性充满信心。中方对此有何评论？

答：我也注意到有关报道，对格奥尔基耶娃女士友好表态表示感谢。2月3日，中国国家发展改革委副主任连维良在国新办记者会上表示，疫情对当前中国经济特别是对消费的影响加大。但这种影响是阶段性的、暂时的，不会改变中国经济长期向好的基本面。我们有能力、有信心打赢疫情防控阻击战，把疫情对经济的影响降到最低。我们对中国经济的未来充满信心。

问：据报道，意大利取消了两国直飞航班。你认为意方的行为是否属于反应过度？

答：你也知道世卫组织明确强调，不建议甚至反对实施旅行限制。

中国政府正在全力抗击疫情，本着公开、透明、负责任的态度发布信息，并采取最全面、最严格的防控举措，得到国际社会的充分肯定和高度评价。

中方理解一些国家为了防止疫情传播采取适当管制措施，但希望各国客观公正、冷静理性地评估疫情，理解和支持中方防疫努力，采取的措施应符合世卫组织建议，不应超出合理限度，避免影响正常人员往来和各领域务实合作。

问：据报道，在巴基斯坦恢复中巴之间的航线后，目前已有300多人回到巴基斯坦。你认为中巴恢复航线是否会促使其他国家作出同样决定？

答：中巴一直相互坚定支持。我们希望有关国家针对疫情所采取的措施都能在合理限度内，避免影响正常人员往来。

问：据报道，巴基斯坦方面明天将举行抗议活动，目的是表达对克什米尔地区人民的支持。中方对此有何评论？

答：中方在克什米尔问题上的立场是一贯的、明确的。克什米尔问题是历史遗留下来的争议，应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式加以妥善解决。作为印、巴的共同邻国，中方呼吁双方通过对话和平解决争议，共同维护地区和平稳定。

问：昨天，你提到一些国家针对疫情所采取的措施属于“反应过度”。德国已经派机接走了在武汉的本国公民，这是不是反应过度？

答：德国向中方捐赠了抗疫物资，德方领导人表达了对中国的支持。中方也为德方接走其在武汉的一些公民提供了必要协助。

问：中方是否计划邀请拉美和加勒比国家的医疗专家参与研究新型冠状病毒及开发相关疫苗的工作？

答：中方一直本着公开、透明和负责任态度与世卫组织和国际社会开展合作。具体情况请向国家卫健委了解。

问：据了解，一个中国代表团取消了本周在印度参加军事相关博览会的计划，你能否证实？

答：我不掌握情况，请向主管部门了解。

问：第一个问题，日本政府证实一名60多岁日本男性感染新型冠状病毒肺炎，正在武汉的医院接受治疗。中方昨天表示有16名在华外国人确诊感染肺炎，其中包括我说的这名日本人吗？第二个问题，你昨天介绍在华外国人确诊感染肺炎的情况，“在华”的确切含义是什么？

答：关于第一个问题，我能告诉你的是，出于对当事人个人隐私的保护，我们不便透露当事人信息。

关于第二个问题，我理解是中国境内。

问：据报道，俄罗斯近期可能遣返新型冠状病毒肺炎患者。中俄是否就此进行了沟通？

答：我们注意到，2月3日晚，俄政府领导人作出澄清，俄方将把本国境内的疫情患者完全治愈后，再由其自行做出去留决定。

目前，俄境内确诊的新冠肺炎患者共2名，均为中国公民。他们正接受俄方专业救治，情况良好，中方对此表示感谢。下一步，中方愿继续同包括俄方在内的国际社会开展密切协作，共同应对疫情。

(责编：于洋、杨牧)