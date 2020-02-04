驻蒙古国大使柴文睿向当地媒体介绍中国防控疫情情况

人民网乌兰巴托2月4日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿4日在此间向当地主流媒体介绍中国新型冠状病毒肺炎疫情防控情况时表示，中国人民团结一心，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，正在展开一场严肃、坚决的防控斗争。中国政府和人民对尽快战胜新型冠状病毒肺炎疫情充满信心。

柴文睿说，疫情发生以来，中国政府采取了最全面、最严格的防控措施，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，得到世界卫生组织和许多国家的充分肯定和高度评价。多国政要、国际组织和媒体人士也都纷纷发声，为中国卓有成效的应对措施点赞，愿同中方密切配合共克时艰。

柴文睿表示，疫情见真情、爱心暖人心。疫情发生后，蒙古国总理呼日勒苏赫和外长朝格特巴特尔分别向李克强总理和王毅国务委员兼外长致慰问电，蒙政府向中方捐款20万美元，蒙社会各界人士也纷纷向中方表达慰问，号召捐助。这充分体现了近年来中蒙关系发展的高水平，体现了两国人民的深厚友谊。看到蒙古国朋友的善举和善意，我们非常感动，并表示由衷感谢。希望在危难时刻，我们能够携起手来，同舟共济，相互扶持，共同战胜疫情，保护好两国民众的健康。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、政务参赞李雁军以及部分友华人士出席活动。蒙古国家通讯社、蒙古国家电视台（MNB）、TV2电视台、TV5电视台、TM电视台、Eagle电视台、Ｓtar电视台、VTV电视台以及ikon.mn网站、news.mn网站等十余家蒙古国主流媒体记者前来采访。

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