瓦莉娅：艰难时刻，我不会离开中国

作者在北京东直门地铁站接受安检

我在北京已经生活十年，是新型冠状病毒肺炎疫情的亲历者。 近来，世界上各大媒体围绕新型冠状病毒肺炎疫情众说纷纭，信息庞杂，其中不少报道令人感到恐慌。事实上，情况并不像某些媒体报道的那样严重。

我的家人，俄罗斯朋友和俄罗斯媒体纷纷向我了解实际情况，我不厌其烦地向他们回答：我过得不错，北京不像武汉那么严重，武汉也不代表全中国。我安慰那些有亲属在中国的俄罗斯人不要过度担心。

新型冠状病毒肺炎疫情扩散时期正值中国农历新年假期，中国政府已延长春节假期，以抑制新型冠状病毒传播。 我认为，中国政府对疫情的防治工作非常出色，应对疫情反应迅速，发布信息全面。武汉专门收治新型冠状病毒肺炎患者的新医院建设神速，令人惊叹。 尽管疫情令人感到担忧，但中国采取的所有防控措施，正使民众的情绪逐渐平静。

中国在应对这类流行病方面很有经验，他们对疫情的应对非常有条理。我注意到，疫情消息发布不久，人们就开始佩戴口罩。多国政要高度评价中国为抗击疫情采取的强有力措施。中国政府在新型冠状病毒肺炎疫情发布等方面公开透明，应对措施迅速有力，令人敬佩。

这次的疫情不禁让我想起2008年的汶川大地震。 震后，俄罗斯政府邀请多批中国儿童赴俄疗养，帮助他们恢复身心健康。 我作为当时的随团翻译，有幸参与其中。新型冠状病毒肺炎疫情发生后，俄罗斯向中国提供了人道援助。中俄友谊深厚，俄罗斯愿与中国共克时艰，两国人民的心永远在一起。

有朋友问我为现在要不要离开中国？我想说，我热爱中国，在这个艰难时刻，我不会选择离开。最近我减少外出，每天换口罩，勤洗手，不去热闹的公共场所。面对疫情，更重要的是保持良好的心态。

我在北京没有发现物资短缺的情况。或许民众的恐慌情绪还没有消除，但事实上中国在重大传染病防控方面已经有了长足进步，相信中国能有效控制此次疫情，尽快恢复正常社会秩序。

我相信疫情结束的那天不会太远。中国朋友，加油！（作者瓦利娅系俄罗斯媒体人）

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