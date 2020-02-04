患难见真情。巴基斯坦在新型冠状病毒肺炎疫情爆发的关键时刻，坚定不移地与中国站在一起。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，巴方高度赞赏并坚定支持中国为抗击疫情所做的努力，并感谢中方为在华巴基斯坦公民提供帮助。巴方坚信，中国可以充分发挥其独特的体制优势赢得疫情防控战。他同时也表示，巴基斯坦愿意动员该国所有医疗物资和储备援助中国，并将坚定不移地与情同手足的中国人民站在一起。

中国当下正在努力遏制以武汉为中心的疫情扩散，当地的医疗物资压力不断增加。巴基斯坦政府已向中国派出了第一批援助物资，助力中方对抗新型冠状病毒。

巴基斯坦政府从全国各地的公立医院征集了30万只医用口罩，800套防护服和6800副手套，并将这些援助物资运往中国。巴方的救援物资已于上周六抵达中国。

尽管巴基斯坦这一举动不足以解决所有需求，但表明了巴方对中国兄弟的坚定支持，巴基斯坦人民与中国人民坚定地站在一起。

长沙医学院一名29岁的巴基斯坦教师穆罕默德·乌斯曼·扬贾（Muhammad Usman Janjua）就是很好的例子。2012他从湖南中医药大学本科毕业，之后回到巴基斯坦从医四年。2016年他到中南大学攻读医学硕士学位，毕业后成为长沙医学院一名外籍教师。在危急关头，他自愿前往武汉支援疫情防控工作。

乌斯曼说，回到家乡的四年里，他始终无法忘记中国和长沙。中国为他提供了良好的教育和就业机会，并帮助他实现了自己的梦想。

值得庆幸的是，新型冠状病毒的致死率较低。中国采取的各种措施及时让武汉与中国其他地方及世界其他地区隔离开来。

中国在过去抗击“非典”时积累了一些经验。基于此，妥善、及时地处理了相关情况和问题。中国的应对成熟且充满责任感，也同时以非常透明和及时的方式与国际社会分享所有信息。

是时候国际社会向中国伸出援手战胜这场疫情了。目前最重要还是疫苗研制。在疫苗研制方面有丰富经验的发达国家可以主动站出来提供帮助。

中国对世界经济有着重大贡献。中国经济遭受的任何损害都可能直接对世界经济造成损害，特别是当中国经济受到负面影响时，发展中国家遭受的损失可能会更大。

自然灾害是人类无法控制的，任何国家、任何民族都可能在任何时候遭受。这些灾害可能是地震、洪水、火山、海啸、火灾或流行病。齐心协力的合作才可能克服这些难关。现在全世界必须与中国一起携手战胜这场灾难。一些个人或国家可能试图利用当前形势达到其政治或经济目的，这种行为必须加以谴责和避免。（作者阿万 Zamir Ahmed Awan 系汉学家，巴基斯坦国立科技大学中国与全球化中心高级研究员。）

此文编译自英文稿件：Pakistan stands with China at this critical moment of epidemic outbreak

(责编：崔越、刘洁妍)