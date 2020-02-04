新华社北京2月4日电 （国际观察）蓬佩奥新年首访欧亚四国耐人寻味

新华社记者孙萍

美国国务卿蓬佩奥3日结束对乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的访问。访问期间，蓬佩奥与四国总统及政府高级官员会晤，并出席在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的美国与中亚五国外长会议。

蓬佩奥的新年首访耐人寻味。尽管蓬佩奥反复声称不会强迫相关国家在美俄之间选边站，但美国挤压俄罗斯利益空间的意图明显。

时间有玄机

蓬佩奥此访时机十分微妙。当前，俄罗斯与乌克兰关系趋向缓和，但与白俄罗斯的矛盾愈演愈烈。

持续恶化的俄乌关系去年出现缓和迹象，俄乌德法四国总统12月9日在巴黎举行峰会协商如何解决乌东部冲突，俄乌随后还达成了天然气过境协议。而美乌关系则因美国总统特朗普卷入“通乌门”有转冷趋势。

分析人士认为，美国对俄乌关系的变化感到焦虑，不希望看到缓和势头持续下去。此外，美国还将乌克兰视为其削弱俄罗斯战略的“成功案例”，希望白俄罗斯等其他原苏联国家效仿乌克兰，脱离“俄罗斯轨道”。这也正是蓬佩奥将访问首站设在乌克兰的用心所在。

白俄罗斯原本与俄罗斯关系亲密，两国于1999年签署建立联盟国家条约，开启全方位一体化进程。然而双方去年在能源价格、一体化等问题上争吵不休，年底矛盾激化。今年1月1日，俄罗斯暂停向白俄罗斯出口石油。舆论认为，蓬佩奥选择俄白闹矛盾的敏感时期访问白俄罗斯别有用心。

剑指俄罗斯

蓬佩奥访问的四国中，白俄罗斯和哈萨克斯坦是俄罗斯在原苏联地区的主要合作伙伴，也是俄罗斯主导的两大区域合作组织——欧亚经济联盟和集体安全条约组织的核心成员。乌兹别克斯坦对俄罗斯也具有重要意义，俄罗斯希望将这个中亚大国吸收进欧亚经济联盟。

访问白俄罗斯期间，蓬佩奥将“支持白俄罗斯”时刻挂在嘴边。俄罗斯科学院欧洲研究所所长葛罗米柯认为，美国试图利用俄白之间的矛盾，离间俄白关系，破坏俄白联盟。他说，美国近年来对白俄罗斯实施制裁，并试图在该国上演“颜色革命”，但不仅未达到目的，反而让其与俄越走越近，因此美国有意调整政策，转为拉拢白俄罗斯，削弱俄罗斯在白俄罗斯的影响力。

蓬佩奥在哈萨克斯坦首都努尔苏丹盛赞美哈合作成果时，也没忘提醒哈萨克斯坦“远离俄罗斯”。他声称俄罗斯的投资有损哈主权，“哈萨克斯坦只有和美国公司做生意才能得到最大利益”。

蓬佩奥访问期间还频频提及美国即将出台的中亚地区新战略，称“新战略将着眼于促进中亚地区的独立与繁荣”。俄罗斯媒体评论说，美国的“新中亚战略”是对俄罗斯的挑衅，旨在削弱俄罗斯在中亚的影响力。

口惠实不至

蓬佩奥在基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤时表示，美国企业有意对乌克兰投资。但他并未具体说明投资计划。

分析人士认为，蓬佩奥仅仅是给乌克兰开空头支票，乌方难以从美方得到所需的经济支持和帮助。乌克兰与俄罗斯关系不好就不得不从美国等国购买石油，美国的兴趣在于赚乌克兰的钱，而不是通过投资帮助乌克兰发展。

会晤中有两个细节暴露了美国的真实想法。当泽连斯基邀请美国企业投资开发黑海大陆架的石油和天然气时，蓬佩奥不置可否；当泽连斯基请求美方取消对乌克兰出口金属加征关税时，蓬佩奥保持沉默。

俄罗斯国际问题专家古辛认为，蓬佩奥此访未能给美乌关系带来突破。美国驻乌大使一职长期空缺，蓬佩奥访乌期间对大使人选和上任时间均未给出说法。

在明斯克，蓬佩奥同样开出了空头支票。他对白俄罗斯总统卢卡申科说，美国企业准备“以有竞争力的价格满足白俄罗斯100%的石油需求”。

不过俄《生意人报》刊文说，美国的私营石油企业不可能以低于市场价的优惠价格向白俄罗斯出口石油。加上运输成本，白俄罗斯从美国购买的石油价格一定会高于从俄罗斯购买的。因此，美国石油对白俄罗斯没有实质意义。

俄国际事务理事会主任科尔图诺夫认为，美国不会采取实质性措施改善白俄罗斯的处境，包括取消制裁、以优惠价格供应石油。

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