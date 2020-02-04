以色列与苏丹同意开启推动关系正常化进程

新华社耶路撒冷2月3日电（记者陈文仙 尚昊）以色列总理办公室3日晚发表声明说，在乌干达访问的以色列总理内塔尼亚胡当天在乌城市恩德培会见苏丹联合主权委员会主席布尔汉，双方同意启动关系正常化进程。

声明说，双方领导人同意开始合作，推动两国关系正常化。内塔尼亚胡表示相信苏丹正在朝着“新的、积极的方向前进”，布尔汉表示苏丹渴望实现现代化，并摆脱在国际上的孤立状态。

据以色列媒体报道，根据双方会谈情况，以色列民用飞机有望获准进入苏丹领空，这将大幅缩短以色列飞往南美和其他地区飞行时间。

苏丹过渡政府尚未就布尔汉与内塔尼亚胡会见并同意推动关系正常化一事做出正式回应。

在处理同以色列关系问题上，多数阿拉伯国家长期奉行“不承认、不和平、不谈判”原则，目前只有埃及、约旦与以色列建立外交关系。近年来，以色列寻求与包括苏丹在内更多阿拉伯国家实现关系正常化。

去年4月，时任苏丹国防部长伊本 奥夫推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会管理国家。7月，过渡军事委员会与主要反对派“自由与变革联盟”签署组建国家过渡时期治理机构协议，成立联合主权委员会，并于9月组建过渡政府。

应乌干达总统穆塞韦尼邀请，内塔尼亚胡3日访问乌干达。

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