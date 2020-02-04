科普：口罩如何正确佩戴 世卫组织这么说

新华社日内瓦2月3日电（记者聂晓阳 陈俊侠）世界卫生组织3日就新型冠状病毒感染肺炎疫情发布最新问答，其中就如何正确佩戴口罩发布了专家意见。

世卫组织在其最新问答中说，佩戴口罩可以帮助预防某些呼吸系统疾病的传播，但在有些情况下佩戴口罩也容易使人产生某种“虚假的安全感”，导致人们可能忽略其他同等重要的基本防护措施。

对此，世卫组织强调，仅佩戴口罩并不足以预防感染，还要配合正确洗手以及与他人尽量保持一米以上距离等措施。此外，口罩也应合理使用，以避免不必要的资源浪费和潜在的口罩误用。

世卫组织同时提醒说，必须确保口罩的正确使用和处置，以保证其有效并避免因不正确使用和处置口罩而增加病毒传播风险。

世卫组织给出的正确使用和处置口罩的一些具体建议如下：

1、戴口罩之前，请先用含酒精的洗手液或肥皂洗手。

2、口罩要遮严口鼻，以尽可能减少面部和口罩边缘之间的缝隙。

3、避免用手触碰口罩面。如果非要这样做，要提前使用含酒精的洗手液或肥皂洗手。

4、一旦口罩潮湿应立即更换。

5、不要重复使用一次性口罩。

6、通过两端线绳摘取口罩，避免用手触摸口罩面的前部。

7、取下口罩后应立即丢弃在密闭的垃圾箱中并用含酒精的洗手液或肥皂洗手。

8、没有必要为了最大限度防护而佩戴多重口罩。

9、在任何情况下都不建议佩戴布口罩（例如棉布或纱布口罩）。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)