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国际观察：抗击病毒，而非中国人

（尼日利亚）IKENNA EMEWU 翻译：张洪宇

2020年02月04日14:12  来源：人民网-国际频道
 

新型冠状病毒已传到20多个国家和地区。人们对新型冠状病毒传播的恐惧远远大于死亡和感染。由此而来的种族主义、仇恨和对中国人的疏远，也正在对人类造成更严重的伤害。

社交媒体平台出现了很多此类仇恨例子，而发帖的人，却宣称自己来自文明社会，更了解病毒的情况。

就新型冠状病毒而言，中国是疫情中心。对于因它引起的仇恨——我们姑且称之为新型冠状病毒带来的人类文化衍生品“仇恨病毒”，外部世界则是中心。媒体，尤其是新媒体，则是传播媒介。

在欧洲和美洲，亚洲人被认为是“故意制造病毒”的“恶魔”。在亚洲，中国人被单独拎出来。这真是可悲！

令人忧心的是，大多数关于新型冠状病毒导致仇恨的报道，来自与中国临近的亚洲国家。菲律宾、印尼、泰国、越南等国充斥着这样的消息。

澳大利亚的两家媒体发布对中国人充满负面情绪的头条新闻之后，中国的《环球时报》报道，4.6万华人签署了请愿书，要求道歉并进行改正。

《环球时报》报道说：“两家澳大利亚媒体在头版使用标题和醒目文字将新型冠状病毒称为‘中国病毒’，并大肆渲染恐惧，要求孩子呆在家里。随后4.6万多人签署请愿书，要求澳大利亚媒体为针对华人群体的种族主义公开道歉。”

网上流传的澳大利亚《每日电讯报》图片显示，该报周三刊登了一篇题为《中国孩子待在家里》的报道。报道指出，新南威尔士州政府警告，“如果最近去过中国，那么家长不要把孩子送到学校或托儿所”。

针对这种歪风，美国彭博社微妙宣称：“航空公司停止飞往中国的航班。欧洲学校停止邀请交换生。韩国餐馆拒绝接待中国顾客。”

“随着病毒向中国以外蔓延，各国政府、企业和教育机构正努力寻找正确的应对措施。保障公众健康是当务之急。如何做到这一点，同时又不侮蔑占全球近五分之一人口的疫情爆发国的人民，是一项挑战。”

美籍越南裔网红Michelle Phan说，由于人们对来自于武汉的新型冠状病毒的恐慌，她在推特上受到大量种族主义攻击。

据报道，加拿大也有许多此类仇恨攻击事件，以至于安大略省政府和学校不得不发出警告，任何中国人都不应因为新型冠状病毒的爆发而受到歧视或侮辱。

与此形成有趣的对比是，许多国家的政府和国际机构，包括世界卫生组织、欧盟、印度、巴基斯坦等，都赞扬中国应对这场疫情的努力，并表示愿意提供帮助。

一家美国媒体放下敌意在报道中赞扬了中国防控疫情的开放性，允许外界，尤其是世界卫生组织实地了解其在遏制病毒传播方面采取的措施。报道指出，这种公开透明的做法与中国2003年应对非典疫情的方式不同，值得肯定。

各国政府赞扬并承诺支持中国，而它们的公民却反其道而行之，在疫情中混入仇恨和辱骂。

那么，在这个充满挑战的时刻，我们该如何调和这种局面，消除不知情公民的负面情绪呢？

坦率地说，如果我拥有科学武器和技术诀窍，我会以消灭这种病毒为目标。是的，我会毫不犹疑地与病毒作斗争。

可是，我现在没有能够阻止新型冠状病毒传播的技术，但我很乐意把一件小小的武器握在手中，并部署在我力所能及的范围内——它就是爱，爱中国人，不要误以为他或她是病毒。

因为中国人不是病毒，我愿意通过爱和拥抱来抗击病毒。在应该为失去生命、安宁和生计而安慰他们的时候，疏远、种族歧视或谴责中国人，是不公平的。

这是人道主义对我们的正确要求。(作者IKENNA EMEWU系尼日利亚新闻工作者）

此文编译自英文稿件：Fight the virus, not the Chinese

 

(责编：崔越、刘洁妍)
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