中国驻南非大使林松添：中国疫情防控举措赢得了世界高度赞赏和支持

人民网约翰内斯堡2月4日电 （刘畅）2月3日，中国驻南非大使林松添在使馆举行记者会，介绍武汉爆发新型冠状病毒肺炎最新疫情进展、中国政府果断、有效采取重大应对举措与积极成效，并就中国防控疫情输出、出现抗疫物资短缺、如何看待美国等西方国家撤侨、如何保护南非等外国在华公民安全、中南如何合作应对疫情等问题回答了记者提问。中南及国际30多家媒体50余人出席记者会。

非国大全国发言人普莱·马贝率领非国大媒体团队全程参与上述活动，并在会后发布支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的声明。记者会持续近3个小时，林大使回答了中外记者提问，并当场接受了中南及国际媒体集体采访。

记者会首先播放了中国抗击新型冠状病毒疫情的视频短片，以生动感人画面全方位展示海内外中华儿女上下一心、众志成城抗击疫情的可歌可泣场面和镜头以及世界卫生组织对中国疫情防控工作的高度赞赏和认可，引起现场记者积极共鸣。

林大使首先全面系统介绍了中国政府和人民携手抗击新型冠状病毒疫情的重大举措和显著成效，并表示，疫情爆发以来，中国党和政府始终把人民的生命安全和健康放在首位，把疫情防控工作作为党政首要任务：一是及时启动全国联防联控应急机制并高效运行。习近平总书记亲自部署、亲自指挥，并成立了党中央应对疫情工作领导小组，统领全国疫情防控工作。李克强总理奔赴武汉鼓舞和指挥，日夜兼程，奋战在抗疫第一线。中央政府迅速成立了32个政府部门组成的国家联合防控机制，高效应对疫情。二是全民动员，果断采取延长假期、暂停公共交通和活动和全国隔离行动等最全面、最严格的防控举措，坚决阻断疫情传播扩散。这是中国为保护本国和世界人民所采取的最好和最有效的措施，也是中国为抗击这种未知病毒而付出的沉重但必需的代价，以免付出更大代价。中国采取非凡的疫情防控举措，展现中国的制度体制优势和综合能力，并以实际行动尊重和保护人权，赢得了世界各国和世卫组织等国际组织的高度赞赏和支持。三是全国动员并集结医务人员和医疗物资紧急驰援武汉抗击疫情，众志成城，集中优势打好疫情歼灭战。四是秉持公开透明和对全球公共卫生安全高度负责的态度，及时公布疫情信息和防控工作进展，持续开展全国公共卫生知识教育，让疫情防控成为14亿中国人的自觉意识和行动。

林大使说，2月2日中国又有147位感染者治愈出院，远多于当日57位死亡人数。事实再次表明，武汉冠状病毒引发的肺炎疫情可防、可控、可治。中国政府组织了国内外顶级传染病研究专家集中攻关，已成功分离新型冠状病毒毒株，积极推进抗病毒疫苗研制和药物筛选，并已成功研发生产了快速检测试剂，迄已成功治愈了475人。中国有应对非典型肺炎和抗击埃博拉等重大公共卫生突发事件的丰富实践和成功经验，坚信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,有中国人民和国际社会的广泛理解和支持，中国一定能打赢疫情防控阻击战。

针对武汉医疗物资紧缺等问题，林表示，中国出现医疗物资临时短缺的原因不难理解，主要因为：一是疫情突如其来，且有病毒诸多不明需要时间研究应对，医疗物资库存与需求海量快速上升矛盾突出；二是时值春节长休假工厂停工，有效产能未能发挥作用，且为阻断疫情传播扩散，采取诸多果断措施，后勤保障能力未能充分发挥。三是总体需要与地区不平衡凸显。中国是世界第二大经济体和第一制造业大国，产能充足，且有集中有效全国动员的制度和体制优势。目前，随着春节假期结束，中国医疗物资厂商迅速复工复产，有效缓解了物资紧缺。中国企业和海外侨胞积极开展全球采购，中国海内外各界和包括南非U-Mask口罩制造商等外国朋友积极向武汉和中国其他各地捐赠施援，他们不仅给予中国抗疫物资和现汇支援，更是给中国政府和人民予团结、力量和信心坚定支持。相信医疗物资短缺状况将会得到很快缓解。

针对中国政府如何防控疫情输出问题，林大使现场展示了中国国际航空公司南非约翰内斯堡营业部专门制作的健康申报表格，并指出，作为负责任的大国，中国政府采取了暂停国际旅行团、出境口岸体温筛查、要求每位出境乘客填写和签署健康申报表等严格管控措施，全力防止病毒从中国出境。我们还要求中国公民或旅行者到南非或非洲后至少居家隔离一周。非洲迄今未出现确诊病例就是最好的例证。

针对美国等西方国家从中国撤侨引发恐慌问题，林大使强调，美国就是美国，西方就是西方，他们很难改变过时的冷战思维。中国政府防控举措受到世卫组织和包括南非在内的国际社会普遍高度赞赏和认可，国际社会对中国高效果断抗击疫情的能力充满信心。这就是为什么世卫组织总干事谭德塞在宣布新型冠状病毒爆发为“国际关注的突发公共卫生事件”时反复强调,做出这一决定的主要原因不是因为中国疫情现状,或是不信任中国,而是担心其他国家、特别是卫生系统脆弱的国家没有做好应对准备。此举不是对中国的不信任票，相反世卫组织仍然对中国控制疫情的能力有信心。没有理由采取不必要的措施干涉国际旅行和贸易。世卫组织不建议限制贸易和人员流动，也不建议将外国从中国撤离。

林大使表示，武汉肺炎疫情是人与自然的全球之战。但令人遗憾的是，在国际社会携手抗疫的关键时刻，美国等一些西方国家不仅没有采取任何具体行动对中国人民表达同情和支持，反而公然违背世卫组织建议，高调渲染并从武汉和中国其他地区撤走本国公民，对国际社会防控新型冠状病毒在世界范围内扩散传播构成了真正的威胁。这种将撤侨问题政治化的险恶用心违背了人类的基本道德准则，也与各国建设更加美好世界、构建人类命运共同体的努力背道而驰。

林大使并以美国疾控中心数据为例对比中美面对疫情截然不同的态度和结果，指出从2010年到2019年，美国每年有超过37000人死于流感，仅2019年10月1日至2020年1月25日即有1900万美国人感染流感，8200多人致死。对此，中国并没有采取撤侨、中断航班、实行旅游限制等措施，或要求世卫组织将美国流感列为“国际关注的突发公共卫生事件”,而是及时向美方表达同情和支持，因为我们相信美国是世界上唯一的超级大国，且一贯将人权挂在嘴边，有能力和资源，一定会采取有效措施保护本国和外国公民。

针对南方各界担忧南非在华人员安全问题，林大使介绍了南在华特别是在武汉人员情况，并强调中国政府已经并将尽全力确保每一位在华外国公民，特别是留学生的健康安全。南非政府和学生家长可以放心和安心，中国所有大学都已启动全天候应急机制，采取严格防控措施，密切关注南非留学生健康状况，确保疫情远离校园，并尽最大努力为外国公民提供医疗、日常生活和后勤保障等。对南非在华人员而言，目前留在武汉、湖北和中国是最明智、安全和有效的正确选择。林大使并现场再次公布了使馆应急求助热线电话。

针对中南政府如何加强合作防止疫情输入南非问题，林大使说，中国和南非一直通过双边和世卫组织等多边渠道保持密切联系，并建立起有效沟通机制。中国驻南非使馆同南外交部、卫生部等相关主管部门近日已经举行磋商和协调会议，讨论疫情最新情况以及如何共同妥善、有效应对疫情。中方愿继续同南方及时分享信息，进一步加强联合防控合作，严防病毒输入南非和非洲。

南非国家广播公司（SABC）电视台通过网络等载体提前预告中国使馆的记者会，吸引南各大媒体关注。SABC电视台和电台、南非卫星电视五台、目击者新闻网站、Power987电台等南非主流电视台、电台、网站等对记者会进行全程网上直播。

《公民报》、702电台、目击者新闻网站、新闻24小时网站、南非人网站等以“中国感谢南非捐赠口罩支援中国抗击疫情”、“无需恐慌，中国政府将全力保障南非在华民众健康安全”、“有效措施可防止疫情输入南非”、“中国政府加紧出境人员筛查严防病毒输入南非”等为题，第一时间刊发和转载新闻报道和评论，详细介绍中国政府抗击新型冠状病毒疫情的重大举措和积极成效，表示“面对严重疫情、自然灾害或其他挑战时，中国人民总是团结一致、万众一心，携手应对战胜困难”，赞赏南非政府和人民给予中国政府和人民团结、力量和战胜疫情的信心。

非国大在随后声明中指出，非国大欢迎中国驻南非使馆就疫情举行媒体吹风会及时向南介绍疫情现状，相信在中国共产党的领导下，中国政府有能力和决心战胜这场突发的全球性疫情。非国大将与中国人民同在。

(责编：崔越、刘洁妍)