中国常驻联合国代表出席联合国大型体育赛事安保问题会议并介绍中国贡献

人民网联合国2月3日电（记者 杨俊）当地时间3日，“大型体育赛事安保以及促进利用体育价值预防暴力极端主义”国际专家组会议在联合国总部举行，联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫，联合国文明联盟高级代表莫拉迪诺斯，卡塔尔、韩国等国家常驻联合国代表出席。中国常驻联合国代表张军大使出席开幕式并讲话。

张军指出，恐怖主义是全人类公敌。国际社会应树立人类命运共同体意识，加强国际反恐合作，共同应对恐怖主义和暴力极端主义威胁。体育是社会发展和人类进步的重要标志，奥林匹克精神始终弘扬团结、友谊、和平，推广体育价值、发扬体育精神是促进和平、宽容和理解的重要手段。

张军表示，中国在大型体育赛事安保以及预防性反恐和去极端化方面已形成一套行之有效的作法，愿通过多渠道与各方分享。2022年，中国将在北京和张家口举办第24届冬奥会。北京将成为第一个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市。张军还介绍了北京冬奥会安保和反恐工作筹备情况，表示中国政府高度重视冬奥会安保工作，将确保冬奥会安全、顺利、圆满举办，向世界呈现一场精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

开幕式后，张军大使与沃伦科夫副秘书长等一道向主要国际媒体吹风。张军简要介绍中国积极参与反恐国际合作和北京冬奥会筹备等情况。

中国常驻联合国代表团程烈参赞代表中方在会议第一阶段介绍了2022年北京冬奥会安保和反恐工作的具体进展，并同与会代表进行互动交流。

此次会议是联合国反恐办“大型体育赛事安保以及利用体育价值预防暴力极端主义全球项目”的启动仪式，广大联合国会员国积极参与。中国通过中国－联合国和平与发展基金对该项目提供了资助，体现了中国对国际反恐合作的坚定承诺与实际贡献。

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