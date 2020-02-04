原标题：加拿大允许波音737 MAX不载客飞行 空难家属难接受

中新网2月4日电 据“中央社”援引加拿大广播公司(CBC)报道，波音737 MAX型飞机自2019年被禁商用飞行以来，加拿大至少允许了162架次737 MAX空载飞越北美上空。

据报道，加拿大2019年3月颁布禁飞令，主要是鉴于印尼狮航与埃塞俄比亚航空5个月内先后发生737 MAX型客机坠机事件，造成346人丧生。两起坠机均与飞机操控有关。

2019年3月14日，埃塞俄比亚比绍夫图，失去亲人的埃塞俄比亚人家属在坠机现场痛哭哀悼。

但加拿大广播公司取得的飞航追踪资料显示，加拿大航空、西捷航空、阳翼航空仍持续让旗下737 MAX机队升空飞越北美，有时一周好几趟。

加拿大交通部告诉法新社，机上并没有任何乘客，只在“非常严格条件下”获准起飞进行保养、换地停放或机师训练之用。

以加航为例，他们把旗下24架737 MAX飞到美国亚利桑那州的沙漠停放，并利用空渡(仅载运机组人员)飞行让机师保有执照效期。

这个消息对埃塞俄比亚航空18名加拿大罹难者家属来说十分震惊。

在坠机事故中痛失24岁女儿的摩尔(Chris Moore)告诉加拿大广播公司说：“这就像被人甩了一巴掌。”“你的挚爱因为那架飞机送命，他们却在为飞机解禁的那天做准备。”

保罗·恩约罗格(Paul Njoroge)在同一起事故中失去了妻子、三个小孩和岳母。他表示，“737 MAX仍在飞行令我震惊。如果飞机被禁飞，就应该保证其处于禁飞状态。”他很担心空中飞行员和地面加拿大人的安全。

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