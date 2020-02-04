人民网>>国际

加拿大允许波音737 MAX不载客飞行 空难家属难接受

2020年02月04日12:04  来源：中国新闻网
 
原标题：加拿大允许波音737 MAX不载客飞行 空难家属难接受

　　中新网2月4日电 据“中央社”援引加拿大广播公司(CBC)报道，波音737 MAX型飞机自2019年被禁商用飞行以来，加拿大至少允许了162架次737 MAX空载飞越北美上空。

　　据报道，加拿大2019年3月颁布禁飞令，主要是鉴于印尼狮航与埃塞俄比亚航空5个月内先后发生737 MAX型客机坠机事件，造成346人丧生。两起坠机均与飞机操控有关。

　　2019年3月14日，埃塞俄比亚比绍夫图，失去亲人的埃塞俄比亚人家属在坠机现场痛哭哀悼。

　　但加拿大广播公司取得的飞航追踪资料显示，加拿大航空、西捷航空、阳翼航空仍持续让旗下737 MAX机队升空飞越北美，有时一周好几趟。

　　加拿大交通部告诉法新社，机上并没有任何乘客，只在“非常严格条件下”获准起飞进行保养、换地停放或机师训练之用。

　　以加航为例，他们把旗下24架737 MAX飞到美国亚利桑那州的沙漠停放，并利用空渡(仅载运机组人员)飞行让机师保有执照效期。

　　这个消息对埃塞俄比亚航空18名加拿大罹难者家属来说十分震惊。

　　在坠机事故中痛失24岁女儿的摩尔(Chris Moore)告诉加拿大广播公司说：“这就像被人甩了一巴掌。”“你的挚爱因为那架飞机送命，他们却在为飞机解禁的那天做准备。”

　　保罗·恩约罗格(Paul Njoroge)在同一起事故中失去了妻子、三个小孩和岳母。他表示，“737 MAX仍在飞行令我震惊。如果飞机被禁飞，就应该保证其处于禁飞状态。”他很担心空中飞行员和地面加拿大人的安全。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved