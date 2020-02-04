特朗普弹劾案控辩双方进行总结陈述 

新华社华盛顿2月3日电（记者邓仙来 孙丁）正在审理美国总统特朗普弹劾案的美国国会参议院3日听取控辩双方总结陈述。参议院将于5日就弹劾条款举行投票，以确定是否将特朗普定罪并罢免。

当天控辩双方分别进行了两小时的总结陈述。民主党籍联邦众议员克罗代表控方发言时说，弹劾是在出现严重不当行为时采取的非常之举，参议员应履行其职责，将特朗普定罪。特朗普辩护团队成员、白宫律师西波隆则敦促参议员认定特朗普无罪，称这应是弹劾案审理的“唯一结论”。

根据参议院早前通过的决议，作为陪审团的全体参议员将于5日就针对特朗普的两项弹劾条款进行投票。由于要将特朗普定罪和罢免须获得至少三分之二参议员的支持，而目前参议院有53名共和党议员、45名民主党议员和2名独立派议员，舆论普遍认为，特朗普被定罪及罢免的可能性很小。

美国国会众议院议长、民主党人佩洛西去年9月宣布启动众议院针对特朗普的弹劾调查。众议院情报委员会等随后就特朗普寻求他国帮助调查政敌以助自己竞选连任等指控展开调查。特朗普否认自己有任何过错，称弹劾案是“骗局”。

由民主党人掌控的众议院去年12月表决通过两项针对特朗普的弹劾条款，正式指控他滥用职权和妨碍国会。特朗普由此成为美国历史上第三位遭众议院弹劾的总统。参议院今年1月21日开始审理特朗普弹劾案。由于参议院在1月31日否决一项取证动议，弹劾案审理过程中没有传唤证人和调阅文件。

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