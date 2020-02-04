欧盟及德奥各界尊重和支持中方应对疫情行动

人民网讯 （施维、实习生吴蓓蓓、喻梦蝶）综合报道，针对中国新型冠状病毒感染的肺炎疫情，欧盟及德国、奥地利的各界人士近日来以多种形式表达对中国政府和人民抗击疫情的认同和支持，并积极提供支援。

2月1日，国务院总理李克强应约同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。冯德莱恩表示，欧盟高度尊重和认可中方为防控疫情采取的措施，钦佩中方应对疫情行动的速度，愿尽己所能、动用一切可能的资源向中方提供帮助，将协调有关成员国为中方采购医疗物资提供便利。

德国联邦经济发展与对外贸易协会主席迈克尔·舒曼在上周五表示，中国采取的措施理应获得尊重和支持。他说，正是中国人民，特别是受影响最严重的武汉及其他湖北城市的人民，承受着最沉重的负担。他们应当获得我们的尊重和积极有力的支持。

舒曼说，鉴于中国对德国经济贡献如此之大，德国联邦政府应该对中国当前面临的困难给予更多的同情和帮助。除了在社交媒体上发表声援和将德国公民从武汉接回之外，还应向中国支援口罩，防护服和医疗设备等救助物资。“如果我们面对这样的挑战无法秉持人道主义，那么我们输的将不仅仅是一场和新疾病的战役。”

奥地利前总统、奥中友协主席海茵茨·菲舍尔承诺将提供所有可能的帮助。菲舍尔说，他一直密切关注中国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情进展，并相信通过各方共同努力，一定能够迅速战胜疫情。他说：“我们与所有相关的人们患难与共，奥地利将竭尽所能提供帮助。我们深信，只要各方共同努力，就一定能尽快控制疫情发展并最终彻底战胜疫情。”

德国社民党成员、卫生专家卡尔·劳特巴赫谴责因冠状病毒而歧视亚洲面孔的行为。他对杜塞尔多夫的《莱茵邮报》表示：“德国境内个别中国旅游团受到敌视，或者在进入餐馆时遭到拒绝，这令人无法容忍。”他指出，从医学角度看，这么做是毫无意义的。此外，他还强调：“我们决不能笼统地怀疑所有人。牢记一般的注意事项就足够了，例如勤洗手、咳嗽时抬起肘部挡住嘴等等。”

德国联邦卫生部长延斯·施潘1月24日在达沃斯表示，面对此次疫情，中国政府提高了信息透明度，国际社会相互合作非常顺畅，这对德国应对此次疫情十分重要，也有助于各国为反抗疫情更好地做筹备。

位于德国埃森市的伯乐高级文理中学的学生用中文合唱《让世界充满爱》为武汉加油。据悉，该校开设汉语课程，与中国的孔子学院、大中院校以及多家中德友好机构长期保持着良好的关系

伯乐高级文理中学中文合唱团团长张云刚告诉中新社记者，新冠病毒及武汉疫情牵动着伯乐中学师生的心，汉语课的同学纷纷给上海和昆明的伙伴学校写信慰问，中文合唱团以及去年九月去过武汉参加秋令营的部分同学用歌声表达对武汉的爱和支持。

作为武汉友城和“一带一路”合作及中欧班列在德重要节点城市，北威州杜伊斯堡市在德国率先向武汉捐赠防疫物资，其中包括16万只医用手套和5.18万只医用口罩。

杜伊斯堡市长索伦·林克致函中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳并表示，怀着对中国人民，特别是对杜伊斯堡中国友好城市武汉的深情厚谊，杜伊斯堡对近期发生的有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其防控工作高度关注。杜伊斯堡愿同伙伴城市武汉同舟共济，休戚与共，并希望通过冯海阳总领事向武汉人民转达来自杜伊斯堡最诚挚的问候。

连日来，德国球星纷纷录制视频，表达对武汉的关切与祝福：武汉加油，中国加油！

德国拜仁足球俱乐部前锋托马斯·穆勒特别录制了视频，为中国抗击疫情加油，为武汉打气：“亲爱的中国球迷们大家好，希望大家已经顺利地进入了鼠年新年，衷心期盼大家能充满力量，坚强勇敢地抵御冠状病毒，我为你们加油打气，你们一定会胜利的，武汉加油，中国加油！”

拜仁队长、德国国家队主力门将诺伊尔日前特地录制视频为武汉加油：“中国的球迷们，中国的冠状病毒疫情同样牵动着身处慕尼黑的我们，在这里向你们送上最诚挚的问候和敬意，祝大家身体健康，新年快乐。武汉加油!中国加油！”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)