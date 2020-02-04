IMF首位中国籍秘书长林建海将卸任

人民网华盛顿2月3日电（记者 吴乐珺）当地时间3日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在华盛顿宣布，IMF秘书长林建海将于4月底卸任，7月底正式从基金组织退休。

林建海在IMF任职31年，于2012年3月就任秘书长，是该组织首位中国籍秘书长，也是迄今为止中国籍雇员在该组织担任的最高职位。格奥尔基耶娃指出，“建海在基金组织发挥了至关重要的作用。他不仅仅是基金组织历史上第一流的秘书长，建海的远见卓识、热情洋溢和勇于创新也体现在他在诸多政策和运营领域发挥的重要领导作用。”她表示“建海在全心全意为基金组织成员国提供杰出的服务方面留下了不可磨灭的印记。”

IMF前总裁拉加德评价道：“在我担任IMF总裁的8年时间里，林建海绝对是我管理团队的关键成员。他是一位真正的领导者、出色的同事和亲密的朋友。我期待他在人生下一个激动人心的篇章中取得进一步成功。”

作为基金组织秘书长，林建海领导秘书处日常工作，负责维护和发展与国际货币基金组织189个成员国的关系，在包括份额审议和调整等一些重大事项上为执行董事会和基金组织管理层提供意见和建议。他也负责牵头组织和协调基金组织的春季和秋季年会。

格奥尔基耶娃总裁说，“在建海的领导下，基金组织一年两度的春秋季年会已经成为全球政策制定者云集之地，为他们讨论和应对当前紧迫的经济和金融问题提供了一个不可或缺的对话交流平台。”

格奥尔基耶娃总裁表示，“我对建海卓越的领导能力、优秀的组织协调才能、对基金组织政策和运营的广泛和深入了解以及他全心全意为成员国服务的奉献精神深表钦佩。作为基金组织执行董事会主席，我深知执行董事们非常信任建海，为他对IMF本身所做出的贡献给予至高的评价和认可。”

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