阿联酋各界全力支持中国抗击新型冠状病毒疫情

人民网开罗2月4日电（记者 曲翔宇）综合阿联酋通讯社报道，继阿联酋阿布扎比王储穆罕默德1月26日公开表态，支持中国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，阿联酋各界以实际行动支持中国抗疫努力。

阿联酋阿布扎比王储兼武装部队副总司令穆罕默德·本·扎耶德通过其社交媒体账号表达了对中国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的支持：“我们正密切关注并赞赏中国政府对抑制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播所付诸的努力。我们相信友好的中国有能力克服这场危机。阿联酋已经做好准备根据人道主义原则向中国提供一切支持，并与国际社会合作，共同应对这一病毒。”

2月2日晚，阿联酋的诸多标志性建筑，包括迪拜的世界最高建筑迪拜塔和阿布扎比的ADNOC总部，以中国国旗的颜色点亮，打出“武汉加油”标语。其他带有中国国旗的地标性建筑包括首都大门、阿布扎比全球市场、阿联酋宫殿和阿布扎比的谢赫·扎耶德大桥、迪拜的阿拉伯塔以及艾因的哈扎·本·扎耶德体育场。

总部位于阿布扎比的人工智能和云计算公司42集团，日前启动一项人道主义行动，利用其以人工智能为重点的医疗实践，立即采取行动，帮助检测和预防病毒感染。与此同时，该公司还将向中国提供数十万件基本用品，如医用口罩、医用手套、护目镜和防护服，以及可供快速通过先进的便携式pcr诊断试剂盒。

1月29日，阿联酋卫生部门宣布在阿出现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。目前，患者已得到妥善救治，即将痊愈出院。同时，阿联酋卫生部对患者密切接触者实施医学隔离，对可能接触人群采取居家隔离、电话问询等方式加以观察。此外，阿联酋卫生部还专门制作了阿、英、中三语病毒防疫手册，通过社交媒体普及病毒防疫知识。

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