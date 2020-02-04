南非执政党声明支持中国抗击新冠肺炎疫情

非国大官方网站声明全文

人民网约翰内斯堡2月4日电 （记者 万宇）2月3日，南非执政党非洲人国民大会（非国大）发表声明，支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情努力，赞赏中方抗疫担当，对中方抗疫能力充满信心，将始终与中国站在一起。声明主要内容翻译如下：

非国大同全世界所有爱好和平的国家一道，支持中华人民共和国继续防控新型冠状病毒传播的努力。世界卫生组织宣布将新型冠状病毒感染肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”，这一决定有助于推动和加强在疫情监测、限制和阻止病毒传播方面的国际合作。

非国大与中国人民之间的团结，与我们长期同世界进步人民站在一起的原则一致。南中均致力于建设不让任何人死于可预防疾病的世界秩序。南非将继续同中华人民共和国在贸易、教育交流及社会救援等诸多领域保持合作。

非国大对中国驻南非使馆今天举行关于抗击疫情的新闻发布会表示欢迎，发布会释放的信息向国际社会表明，中国政府正在中国共产党积极领导下，尽全力遏制病毒的传播，并增进了民众对预防措施的了解。

非国大对中国政府致力于抗击此次全球性紧急事件的能力和担当充满信心，愿向中国人民保证，我们始终同中国站在一起。非国大赞赏南非公司捐赠医疗物资支持中方抗疫，以及南非科学家积极开展研究应对疫情持久方案。上述人道主义善举对于确保民众生命安全、维护中国乃至世界稳定非常重要。

非国大对南非政府采取的举措充满信心，包括近期卫生部长穆凯兹宣布南非政府将保持高度警惕，并已积极做好监测、控制和追踪病毒的准备。非国大始终致力于保护南非海内外民众，将同中国政府、世界卫生组织密切合作，确保新型冠状病毒疫情得到有效控制，维护世界人民福祉。

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